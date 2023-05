1 Ungewohnter Anblick: die Bankvorstände Heiko Herbst und Timm Häberle (rechts) vor dem Arbeitsgericht in Ludwigsburg Foto: Simon Granville

Die VR-Bank Ludwigsburg kürzt einer Betriebsrätin das Gehalt – und erscheint in extrem schlechtem Licht. Nun gibt es einen weiteren Annäherungsversuch. Und einen deutlichen Hinweis.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











In seiner jahrzehntelangen Karriere als Banker hat Timm Häberle noch kein einziger Termin an ein Arbeitsgericht geführt. Seit dem vorigen Jahr jedoch hat er dort erstaunlich viel zu klären gehabt – und hätte gerne darauf verzichtet. Denn was dort in diversen Verhandlungen zur Sprache kam, ließ eine der größten Volksbanken im Land (Bilanzsumme sechs Milliarden Euro) bisweilen erscheinen wie ein Kasperletheater.