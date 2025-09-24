Die Vorzüge betonen: Pony-Guide: Welcher Schnitt passt zu welcher Gesichtsform?

Ob Curtain Bangs, Wispy Bangs oder Blunt Bangs: Ponys liegen 2025 im Trend. Vor dem Friseurtermin lohnt es sich jedoch, den Schnitt gut zu überlegen und die Gesichtsform zu berücksichtigen.
Ein neuer Look gefällig? Ein Pony kann Wunder wirken: Er rahmt das Gesicht ein, betont die Augen und verleiht dem Styling frischen Schwung. Doch nicht jeder Schnitt passt zu jeder Gesichtsform. Damit der neue Look nicht nur trendy, sondern auch schmeichelhaft ist, ist der Blick in den Spiegel wichtig: Je nach Gesichtsform bietet sich ein anderer Pony an.