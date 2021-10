18 Rap-Megastar Eminem wird bei der Halbzeitshow des Super Bowls am 13. Februar 2022 auf der Bühne stehen – und singen. Foto: imago/ZUMA Wire

Es ist für jeden Künstler eine Art Ritterschlag des Sports, wenn man in der Halbzeit des Super Bowl auf die Bühne darf. 2022 erhält Eminem diese Ehre – und wir blicken zurück, wer beim Superbowl schon für Aufregung sorgte.















Link kopiert

Stuttgart - Jetzt ist bekannt, wer beim Super Bowl 2022 bei der Halbzeitshow am 13. Februar 2022 im SoFi Stadium in Inglewood/Kalifornien auf der Bühne stehen wird – es sind die Megastars Eminem und Snoop Dogg.

Die beiden legendären Rapper zählen zu einem fünfköpfigen und prominenten Aufgebot, das die National Football League (NFL) am Donnerstag bekannt gab. Demnach werden auch die Sängerin Mary Jane Blige sowie die Rapper Dr. Dre und Kendrick Lamar in Kalifornien etwas aus ihrem Repertoire zum Besten geben.

Beim vergangenen Super Bowl hatte der kanadische R&B-Sänger „The Weeknd“ in Tampa auf der Bühne gestanden, spektakuläre Auftritte hatten in jüngerer Vergangenheit Prince (2007) und Lady Gaga (2017). Wir haben die größten Hingucker und Aufreger bei den Shows in unserer Bildergalerie zusammengefasst.