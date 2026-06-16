Die verrückten Siebziger: Rock im Neckarstadion und Hansi Müllers King-Kong-Becher

Das Stadtmuseum in Bad Cannstatt zeigt Kurioses: VfB-Legende Hansi Müller im Interview über seine Eisvorlieben und das Stones-Konzert - erstmals in einem Sportstadion.

Blumenmuster in Tapeten, orangefarbene Möbel, Kassettenrekorder, Schallplattenspieler, typische Mode, Schleckmuscheln und Essketten, die 1970-er Jahre hatten so ihre typischen Muster, Marotten und Histörchen. Die kennt nicht nur Gaby Leicht vom Verein Pro-Alt-Cannstatt, die an einer Ausstellung im Stadtmuseum in Bad Cannstatt mitgearbeitet hat. In den musealen Gemäuern werden Gefühle und besonderen Momente dieser Zeit mit vielen Utensilien hautnah erlebbar.

Die Rettung des historischen Kleinods Klösterle, heute ein Cannstatter Wahrzeichen und auch Sitz des Stadtmuseums, war das größte Förderprojekt des Vereins Pro Alt-Cannstatt in den siebziger Jahren. Foto: Iris Frey

Es gab extra Spendenkassen. Springerle und Kuchen wurden gebacken, Bücher geschrieben, Zinnbecher und Postkarten wurden verkauft. Der Clou: Die damalige Landesgirokasse wartete mit „Cannstatter Bröckele“ auf – Kristalle auf einer runden Metallform. Der Kraftakt hat geklappt. Heute wird das Klösterle, das auch das Stadtmuseum beherbergt und Gastronomie, von Touristen täglich besucht, die das historische Kleinod bestaunen. Es ist ein wichtiges Wahrzeichen des größten Stadtbezirks Stuttgart geworden.

Neuntlängste Holzbrücke der Welt

Die neuntlängste Holzbrücke der Welt - Teil der Bundesgartenschau 1977. In der Mitte der beiden Tafeln ist ein original Holzbalken aus der Brücke im Stadtmuseum ausgestellt. Foto: Iris Frey

Während unweit vom Klösterle die Marktstraße in den 1970-er Jahren autofrei wurde und die Bürger und Geschäftsleute nicht nur durch die Bauarbeiten genervt oder besorgt waren, sorgte noch ein neues Bauwerk für Aufsehen: die damals neuntlängste Holzbrücke der Welt. Gebaut als Verbindung von der Schöne Straße zur Neckartalstraße bei der Wilhelma.

Anlass war die Bundesgartenschau 1977, zu der es auch passend einen Brief mit Sondermarken vom 07.07.1977 gibt. Der mittelalterlich anmutende Steg mit spitzgiebligem Dach sorgte von der Konstruktion für Diskussionen, ein Teil des Aufbaus, das Einhängen klappte erst beim zweiten Anlauf. Kenner von damals wie Stefan Betsch von Pro Alt-Cannstatt wissen noch: „Unter dem Dach gab es damals unzählige Spinnen.“ Nichts für Menschen, die eine Phobie haben. Während heute der stählerne Radsteg die neue Verbindung ist, gab es damals schon Ritzen am Boden, durch die man als Radfahrer den Neckar sehen konnte, so Stefan Betsch von Pro-Alt-Cannstatt.

Thaddäus Trolls Aufklärungsbuch: „Was für ein übler Lustgreis“

Thaddäus Troll sorgte in den 1970ern für Diskussionen mit seinem Aufklärungsbuch für Kinder. Foto: Iris Frey

In den 1970-er Jahren, in denen die Menschen verunsichert waren wegen der Ölkrise und unbestimmte Ängste hatten, hat der Cannstatter Autor und Feuilletonist Thaddäus Troll alias Hans Bayer, ebenfalls für Unbehagen und Unverständnis bei manchen Zeitgenossen gesorgt. 1970 war er mit „Deutschland deine Schwaben“, weit über Bad Cannstatt hinaus berühmt geworden. Nun erschien 1974 ein Kinderbuch „Wo kommet denn die kloine Kinder her“ als Aufklärungsbuch, welches er aus dem Englischen von Peter Mayle ins Schwäbische übersetzte. Nicht jedermann hatte dafür Verständnis: Auch in der Stuttgarter Zeitung erzeugte eine Rezension darüber viele Leserbriefe mit Kommentaren wie beispielsweise der Vermutung zu Troll: „Das muss schon ein übler Lustgreis sein“.

Liebe, Lust und Rockmusik im Sportstadion

Matthias Busch von Pro Alt-Cannstatt hat sich mit der spannenden Geschichte der Rolling Stones im Neckarstadion befasst. Er zeigt das Plakat von damals für das Konzert. Foto: Iris Frey

A propos Lust, Liebe und Rockmusik: Die gab es in Bad Cannstatt in den 1970-ern im und am damaligen Neckarstadion, der heutigen MHP-Arena. Denn: 1976 waren die Rolling Stones zu Gast und sorgten für eigene Schlagzeilen. Gerade war der VfB Stuttgart kurz vorher aus der Bundesliga abgestiegen. Jetzt wurde das damalige Neckarstadion nach vielen Diskussionen erstmals für ein Rockkonzert genutzt. Der Sportausschuss war dagegen. Es klappte trotzdem. Nur dreieinhalb Monate vor dem Konzert, im Februar 1976 wurde erst der Vertrag mit dem Stones-Management unterzeichnet. Es war wohl eines der schlechteren von den 41 Konzerten, wird berichtet. Der Grund: Offenbar wurden in der Band beim Konzert auch Drogen konsumiert. Und auch im Publikum. Die Polizei sprach von einem „ruhigen Verlauf“. Es waren wohl 40.000 Besucher beim Konzert, gab aber 88 Festnahmen, 79 wegen Drogenkonsum. Auch Lust und Liebe fehlten nicht.

VfB-Legenden und der King-Kong-Becher

Stefan Betsch von Pro Alt-Cannstatt hat kürzlich die VfB-Legende Hansi Müller auch zu ihren Cannstatt-Bezügen interviewt - zu lesen jetzt im Stadtmuseum. Dazu gibt es auch Filme auf dem Bildschirm. Foto: Iris Frey

1977 ist der VfB wieder in die Bundesliga aufgestiegen. Ein Originalwimpel aus der Zeit ist zu sehen. Doch nicht nur das. VfB-Spieler Hansi Müller, der am Anfang seiner Karriere in Bad Cannstatt am Löwentor gewohnt hat und dann von dort stets in die Mercedesstraße zum VfB gefahren ist, ist bis heute ein gefragter Fußballexperte. Stefan Betsch konnte nun kürzlich im Mai sein Idol von damals interviewen und feststellen: „Er war sehr nett und sehr offen.“ Müller berichtete auch, wo es in Cannstatt eine überragende Eisdiele gibt, wo er mit Fußballkollegen „King-Kong-Becher“ mit 15 Kugeln Eis genossen hat, warum er Hansi heißt und von der Marke „Hansi Müller“, aber auch, wie wichtig es damals war, in der Aufstiegsmannschaft von Jürgen Sundermann 1977 zu sein für alle weiteren sportlichen Erfolge. Zudem werden Filme von damals und eine aktuelle Reportage filmisch gezeigt.

Gut zu wissen

Die Ausstellung über die 70er Jahre in Cannstatt und der Welt, die Pro-Alt-Cannstatt mit zahlreichen Ehrenamtlichen organisiert hat, ist noch bis 10. Januar 2027 im Stadtmuseum zu sehen, Marktstraße 71/1. Anlass der Ausstellung ist das 50jährige Bestehen des historischen Vereins Pro Alt- Cannstatt, der 1976 als Abteilung des Brauchtumsvereins Kübelesmarkt entstand und seit 1981 selbständig ist.