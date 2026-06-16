Die verrückten Siebziger: Rock im Neckarstadion und Hansi Müllers King-Kong-Becher

Das Stadtmuseum in Bad Cannstatt zeigt Kurioses: VfB-Legende Hansi Müller im Interview über seine Eisvorlieben und das Stones-Konzert - erstmals in einem Sportstadion.
Blumenmuster in Tapeten, orangefarbene Möbel, Kassettenrekorder, Schallplattenspieler, typische Mode, Schleckmuscheln und Essketten, die 1970-er Jahre hatten so ihre typischen Muster, Marotten und Histörchen. Die kennt nicht nur Gaby Leicht vom Verein Pro-Alt-Cannstatt, die an einer Ausstellung im Stadtmuseum in Bad Cannstatt mitgearbeitet hat. In den musealen Gemäuern werden Gefühle und besonderen Momente dieser Zeit mit vielen Utensilien hautnah erlebbar.