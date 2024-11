Wer „Die Verräter“ in der 6. Folge verlassen musste und was sonst noch passiert ist, lesen Sie im Artikel.

In der 5. Folge wurde mit Philipp Boy der bereits 3. Loyale am runden Tisch eliminiert. Somit wird die Luft für die Loyalen immer dünner. Am Ende der 5. Folge wurde dem Zuschauer offenbart, dass es neben einem weiteren Mord auch 2 Entführungen geben wird. Das passiert in Folge 6.

Die Verräter (Folge 6): Wer wurde ermordet?

Während sich Jimi Blue Ochsenknecht mit dem Schild vor einem Mord schützen konnte, lief es für Kevin Kuske deutlich schlechter: Er wurde von den Verrätern ermordet und muss somit die Show verlassen.

Musste in Folge 6 „Die Verräter“ 2024 verlassen: Profisportler Kevin Kuske. Bild: RTL

Wer wurde entführt?

Weitere 2 Mitspieler erschienen ebenfalls nicht am Frühstückstisch und wurden stattdessen von den Verrätern auserwählt und „entführt“: Jan Sosniok und Marina Hoermanseder. Der Haken bei der Sache: Diese beiden haben nicht die Möglichkeit, sich mit einem Schild zu schützen.

Mission "Holt uns hier raus!" - Marina Hoermanseder, Jan Sosniok. Bild: RTL

Mission „Holt uns hier raus!“

Die Teilnehmer müssen innerhalb von 10 Minuten die Entführten befreien. Sollte ihnen das gelingen, winken 3000 Euro. Außerdem kann ein Kandidat wieder einen Schild finden und sich damit vor dem nächsten Mord schützen kann.

Mission "Holt uns hier raus!" - Marina Hoermanseder, Jan Sosniok, Susan Sideropoulos (l.). Bild: RTL

Wer hat den Schild gefunden und für sich beansprucht?

Erneut hat es Jimi Blue Ochsenknecht geschafft, sich mit dem Schild zu schützen. Somit kann er bei dem nächsten Mord nicht von den Verrätern getötet werden. Auch die 3000 Euro konnten sich die Teilnehmer sichern.

Entscheidung bei den Teilnehmern: Runder Tisch oder Mord?

Beim anschließenden Festessen verkündet Moderatorin Sonja Zietlow, dass es in der Nacht entweder eine Verbannung oder einen Mord geben wird. Die Kandidaten dürfen sich also entscheiden, ob es einen runden Tisch gibt oder nicht. Der Haken: Wird am runden Tisch ein Verräter gefunden, bekommt die Gruppe 10.000 Euro. Verbannen Sie einen Loyalen, werden ihnen 10.000 Euro abgezogen. Die Promis entscheiden sich einstimmig für den runden Tisch.

Schlossherrin Sonja Zietlow (stehend) spricht mit den Spielern und Spielerinnen. Bild: RTL

Folge 6: Der runde Tisch

Nach der ersten Abstimmung haben Oana Nechiti und Jessica Haller jeweils 3 Stimmen und damit die meisten bekommen. Beide bekommen nochmals die Chance, die anderen Teilnehmer von ihrer Loyalität zu überzeugen. Letztendlich durfte die Gruppe anschließend nochmals zwischen den beiden entscheiden. Nachdem es auch zum 2. Mal einen Gleichstand gab, verkündete Sonja Zietlow, dass aufgrund der Uneinigkeit keine der beiden nach Hause fahren muss. Damit sind beide sicher in der nächsten Runde. Die Folge endet damit, dass die Gruppe ein 3. Mal wählen muss, jedoch können Oana und Jessica nicht mehr gewählt werden. Somit wurde in Folge 6 niemand eliminiert.

Oana Nechiti (l.), Jessica Haller, Bruce Darnell. Bild: RTL

Wer sind die Verräter aktuell?

In der ersten Folge wurden die Verräter von Moderatorin Sonja Zietlow bestimmt: Gerda Lewis, Maria Hoermanseder und Oana Nechiti. Später erhielten die drei Frauen die Möglichkeit, einen weiteren Verräter zu wählen, und ihre Entscheidung fiel auf Jessica Haller. Nachdem Gerda Lewis in Folge 2 am runden Tisch eliminiert wurde, sind aktuell drei Verräter im Spiel.

Diese Promis sind in der 2. Staffel von „Die Verräter“ dabei

Jessica Haller (Influencerin und ExBachelorette)

Helge Mark (Schauspieler und TikToker)

Gerda Lewis (Influencerin und ExBachelorette, verbannt in Folge 2)

Bruce Darnell (Model und Choreograph)

Jan Sosniok (Schauspieler)

Kevin Kuske (ExBobsportler und mehrfacher Olympiasieger, ermordet in Folge 6)

Oana Nechiti (Profitänzerin)

Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

Thomas Drechsel (Schauspieler, verbannt in Folge 4)

Gülcan Kamps (Moderatorin, ermordet in Folge 5)

Jimi Blue Ochsenknecht (Schauspieler und Musiker)

Marina Hoermanseder (Modedesignerin)

Massimo Sinató (Profitänzer, ermordet in Folge 3)

Oliver Korittke (Schauspieler, ermordet in Folge 1)

Philipp Boy (ExKunstturner und Vize-Weltmeister, verbannt in Folge 5)

Genaueres über die Kandidaten lesen Sie hier: Alles zu den Kandidaten der 2. Staffel von „Die Verräter“

Die Sendetermine von „Die Verräter“

Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags. Zum Auftakt werden am ersten Tag direkt die Folgen 1 und 2 veröffentlicht, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Folge. Die Ausstrahlungstermine im Überblick:

Folgen 1 & 2: 10. Oktober

Folge 3: 17. Oktober

Folge 4: 24. Oktober

Folge 5: 31. Oktober

Folge 6: 7. November

Folge 7: 14. November

Folge 8: 21. November

Darum geht es bei „Die Verräter“

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ist eine deutsche Reality-Show, die die Zuschauer in ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel entführt. Inspiriert vom Gesellschaftsspiel „Mafia“ treten Prominente in einer psychologischen Krimi-Inszenierung gegeneinander an. Die Teilnehmer teilen sich in zwei geheime Lager: die unschuldigen "Loyalen" und die verschlagenen "Verräter." Während die Verräter im Verborgenen agieren, um die Gruppe zu sabotieren, versuchen die Loyalen, die dunklen Machenschaften aufzudecken. Dieses Spiel der Täuschung und Strategien ist geprägt von Misstrauen und taktischem Geschick.