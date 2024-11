Wer „Die Verräter“ in der 5. Folge verlassen musste und was sonst noch passiert ist, lesen Sie im Artikel.

In der 4. Folge wurde bereits der 2. Loyale am runden Tisch eliminiert. Umgebracht wurde vorher zwar niemand, allerdings durften die Verräter eine „Todesliste“ mit 4 Spielern erstellen. Am Ende der Folge mussten sie sich für einen Promi entscheiden, der getötet und somit vom Spiel eliminiert wird.

Die Verräter (Folge 5): Für wen haben sich die Verräter entschieden?

Bereits in der 4. Folge wurde bekannt, welche 4 Teilnehmer auf der Todesliste stehen:

Gülcan Kamps

Thomas Drechsel

Philipp Boy

Susan Sideropoulos

Philipp Boy konnte sich bereits in einem Spiel retten und wurde von der Liste gestrichen. Da Thomas Drechsel am runden Tisch eliminiert wurde, standen nur noch Gülcan Kamps und Susan Sideropoulos zur Wahl. Am Ende fiel die Wahl auf Gülcan.

Moderatorin Gülcan Kamps. Bild: RTL

Mission: Dunkle Enthüllungen

Moderatorin Sonja Zietlow ruft fünf Freiwillige auf, die bereit sind, im düsteren Kerker „dem Tod ins Auge zu blicken.“ Diese Kandidaten haben nicht nur die Chance, Silber für das gesamte Team zu gewinnen, sondern auch einen Schild zu finden, der ihnen persönlichen Schutz bietet. Nacheinander begaben sich die fünf Prominenten in den Kerker:

Philipp Boy

Bruce Darnell

Jimi Blue Ochsenknecht

Marina Hoermanseder

Kevin Kuske

Mission "Dunkle Enthüllungen". Bild: RTL

Im Kerker wartet „der Tod“, der den Kandidaten die Karten legt. Der Kandidat wählt eine Karte mit einer Charaktereigenschaft aus und ordnet sie einem Mitspieler oder sich selbst zu. Die Gruppe bekommt daraufhin 2 Auswahlmöglichkeiten und muss gemeinsam entscheiden, für welche Eigenschaft sich der Kandidat entschieden haben könnte. Stimmen die Antworten überein, darf der Teilnehmer entweder den Schild oder das Silber für das Team wählen.

Philipp Boy brachte Silber zurück.

Bruce brachte Silber zurück.

Jimi kommt mit dem Schild zurück.

Marina kommt mit Silber zurück.

Kevin Kuske kommt mit Silber zurück.

Mission "Dunkle Enthüllungen" - 'Der Tod'. Bild: RTL

Folge 5: Der runde Tisch

Am runden Tisch bekam Philipp Boy (3) vor Jessica Haller (2) die meisten Stimmen und wird somit vom Spiel eliminiert. Damit verlässt bereits der 3. Loyale das Schloss.

Schlossherrin Sonja Zietlow und Philipp Boy. Bild: RTL

Sonja Zietlow kündige außerdem an, dass es in der Nacht wieder einen Mord von den Verrätern geben wird. Außerdem dürfen die Verräter entscheiden, welche 2 Mitspieler „entführt“ und ebenfalls nicht am Frühstückstisch erscheinen werden. Diese beiden sind davon ausgeschlossen, sich mit einem Schild zu schützen. Dies bleibt vor den Loyalen allerdings geheim.

Wer sind die Verräter aktuell?

In der ersten Folge wurden die Verräter von Moderatorin Sonja Zietlow bestimmt: Gerda Lewis, Maria Hoermanseder und Oana Nechiti. Später erhielten die drei Frauen die Möglichkeit, einen weiteren Verräter zu wählen, und ihre Entscheidung fiel auf Jessica Haller. Nachdem Gerda Lewis in Folge 2 am runden Tisch eliminiert wurde, sind aktuell drei Verräter im Spiel.

Diese Promis sind in der 2. Staffel von „Die Verräter dabei“

Jessica Haller (Influencerin und ExBachelorette)

Helge Mark (Schauspieler und TikToker)

Gerda Lewis (Influencerin und ExBachelorette, eliminiert in Folge 2)

Bruce Darnell (Model und Choreograph)

Jan Sosniok (Schauspieler)

Kevin Kuske (ExBobsportler und mehrfacher Olympiasieger)

Oana Nechiti (Profitänzerin)

Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

Thomas Drechsel (Schauspieler, eliminiert in Folge 4)

Gülcan Kamps (Moderatorin, ermordet in Folge 5)

Jimi Blue Ochsenknecht (Schauspieler und Musiker)

Marina Hoermanseder (Modedesignerin)

Massimo Sinató (Profitänzer, ermordet in Folge 3)

Oliver Korittke (Schauspieler, ermordet in Folge 1)

Philipp Boy (ExKunstturner und Vize-Weltmeister, eliminiert in Folge 5)

Die Sendetermine von „Die Verräter“

Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags. Zum Auftakt werden am ersten Tag direkt die Folgen 1 und 2 veröffentlicht, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Folge. Die Ausstrahlungstermine im Überblick:

Folgen 1 & 2: 10. Oktober

Folge 3: 17. Oktober

Folge 4: 24. Oktober

Folge 5: 31. Oktober

Folge 6: 7. November

Folge 7: 14. November

Folge 8: 21. November

Darum geht es bei „Die Verräter“

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ist eine deutsche Reality-Show, die die Zuschauer in ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel entführt. Inspiriert vom Gesellschaftsspiel „Mafia“ treten Prominente in einer psychologischen Krimi-Inszenierung gegeneinander an. Die Teilnehmer teilen sich in zwei geheime Lager: die unschuldigen "Loyalen" und die verschlagenen "Verräter." Während die Verräter im Verborgenen agieren, um die Gruppe zu sabotieren, versuchen die Loyalen, die dunklen Machenschaften aufzudecken. Dieses Spiel der Täuschung und Strategien ist geprägt von Misstrauen und taktischem Geschick.