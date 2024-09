Die 2. Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ steht in den Startlöchern. Was bisher bekannt ist.

Nachdem im vergangenen Jahr die 1. Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem“ zum Streamen bereitgestellt und im TV ausgestrahlt wurde, folgt im Herbst nun Staffel 2 als Halloween-Special. Alles, was bisher bekannt ist haben wir im Artikel zusammengefasst.

„Die Verräter“: Wann kommt die 2. Staffel?

Die Fortsetzung von Staffel 1 startet am 10. Oktober 2024 auf RTL+ mit den ersten zwei Folgen. Insgesamt dürfen sich die Zuschauer - anders als in Staffel 1 (6 Folgen) - auf insgesamt 8 Folgen freuen.

Die Sendetermine von „Die Verräter“ im Überblick

Nachdem die 1. Staffel mittwochs ausgestrahlt bzw. released wurde, kommen die neuen Folgen immer donnerstags. Die Folgen 1 und 2 erscheinen am ersten Tag, danach folgt wöchentlich eine neue Folge. Demnach sind die Sendetermine wie folgt:

Folgen 1 & 2 : 10. Oktober

: 10. Oktober Folge 3 : 17. Oktober

: 17. Oktober Folge 4: 24. Oktober

24. Oktober Folge 5 : 31. Oktober

: 31. Oktober Folge 6 : 7. November

: 7. November Folge 7 : 14. November

: 14. November Folge 8: 21. November

Wird die 2. Staffel auch im TV übertragen?

Bisher wurde die neue Staffel nur für den Streamingdienst RTL+ angekündigt. Ob die Folgen auch im Fernsehen übertragen werden, bleibt demnach abzuwarten.

Auch interessant: Hier wurde Staffel 1 von „Die Verräter“ gedreht

Welche Kandidaten machen in der 2. Staffel von „Die Verräter“ mit?

Welche Promis sich auf das Spiel einlassen werden, ist aktuell noch nicht bekannt. In Staffel 1 kämpften folgende Stars um die Siegprämie:

Vincent Gross (Schlagersänger)

AnnaCarina Woitschack (Schlagersängerin)

Mariella Ahrens (Schauspielerin)

Friedrich Liechtenstein (Schauspieler)

Sabrina Setlur (Rapperin)

Irina Schlauch (RealityTV-Teilnehmerin)

ClaudeOliver Rudolph (Schauspieler)

Ulrike von der Groeben (Moderatorin)

Pascal Hens (ExProfihandballer)

Jalil (Rapper)

Shermine Shahrivar (Model)

Christine Urspruch (Schauspielerin)

Florian Fitz (Schauspieler)

Timothy Boldt (Schauspieler)

Sebastian Klussmann (Quizspieler)

Susan Sideropoulos (Schauspielerin)

Um was geht es bei „Die Verräter“?

"Die Verräter" ist eine deutsche Reality-Show, die auf dem internationalen Format "The Traitors" basiert. In der Show geht es um eine Gruppe von Prominenten, die in einem abgelegenen Schloss zusammenkommen und verschiedene psychologische Spiele und Herausforderungen bestehen müssen. Doch nicht alle spielen mit offenen Karten: Einige der Teilnehmer sind "Verräter", deren Aufgabe es ist, die anderen, die sogenannten "Loyalen", zu täuschen und nach und nach zu eliminieren, ohne dabei selbst entdeckt zu werden.

Die Spannung entsteht durch die Mischung aus Strategie, Manipulation und Teamarbeit, während die Teilnehmer versuchen, die Verräter zu entlarven und gleichzeitig selbst nicht in deren Fänge zu geraten. Die Show verbindet Elemente von klassischen Detektivgeschichten mit dem Nervenkitzel eines Psychothrillers und stellt die sozialen Fähigkeiten und das psychologische Geschick der Teilnehmer auf die Probe. Am Ende geht es um 50.000 Euro, die entweder die Verräter oder die Loyalen mit nach Hause nehmen dürfen.