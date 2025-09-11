Die Verräter: Ist Cathy Hummels in der neuen Staffel dabei?

Wenn die RTL-Show "Die Verräter" in eine neue Staffel geht, könnte angeblich Cathy Hummels (37) mit dabei sein. Die "Bild"-Zeitung spekuliert, dass die Moderatorin einer der Stars der vierten Staffel sei. Die 37-Jährige ist aber nicht der einzige Promi, um den es Gerüchte in Zusammenhang mit der Sendung gibt. Laut "Bild" könnte Schauspieler Hardy Krüger jr. (57) ebenfalls mit von der Partie sein. Und auch Einrichtungsexpertin Tine Wittler (52), bekannt aus der Show "Einsatz in 4 Wänden", könnte in der neuen "Die Verräter"-Staffel ihr Comeback geben, wenn sich die Gerüchte bewahrheiten.

Sonja Zietlow moderiert auch die vierte Staffel Bereits im Juni hatte RTL verraten, dass "Die Verräter" in eine weitere Runde geht. Pünktlich zum Finale der dritten Staffel hatte der Sender eine Fortsetzung der beliebten Reality-Spielshow angekündigt. Wie der Kölner Sender damals bekannt gab, wird im Sommer eine neue Staffel produziert. Sonja Zietlow (57) moderiert erneut. Die Ausstrahlung ist für 2026 bei RTL und RTL+ geplant.

Bei "Die Verräter" kommen 16 Promis in einem Schloss zusammen. Unter ihnen befinden sich jedoch Verräter, die heimlich ausgewählt werden und die nach und nach Mitspieler eliminieren, um sich einen Schatz unter den Nagel zu reißen. Die anderen versuchen derweil, die Verräter zu enttarnen. Im Gegensatz zu den Promis erfährt das Publikum bereits zu Beginn, wer die Verräter sind. In der Show geht es um bis zu 50.000 Euro.

Das sind die bisherigen Gewinner

Die erste Staffel "Die Verräter - Vertraue Niemandem!" lief 2023 und wurde von den beiden Musikstars Anna-Carina Woitschack (32) und Vincent Gross (29) gewonnen. Den Sieg in Staffel zwei sicherten sich 2024 Reality-TV-Star Jessica Haller (35) und Tänzerin Oana Nechiti (37), in diesem Jahr hießen die Gewinnerinnen Mirja du Mont (49), Motsi Mabuse (44) und Charlotte Würdig (47).