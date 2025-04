Wer „Die Verräter“ 2025 in der 2. Folge verlassen musste und was sonst noch passiert ist, lesen Sie im Artikel.

Mord, Mission, Verbannung und Verfluchung: Direkt die 2. Folge der 3. Staffel von „Die Verräter“ hatte es in sich. Wer hat es nicht an den Frühstückstisch geschafft? Und wer konnte seine Mitstreiter nicht von seiner Loyalität überzeugen?

Wer wurde in Folge 2 ermordet?

Beim 2. Mord entschieden sich die Verräter Wayne, Mirja, Motsi und Charlotte gegen No-Angels-Sängerin Sandy Mölling. Für die 44-Jährige ist das Abenteuer „Die Verräter“ damit beendet.

Bild: Foto: RTL

Die 2. Mission: Kampf um 6.000 Euro

In zwei Teams aufgeteilt, traten die Promis an, um weitere 6.000 Euro für den Jackpot zu erspielen. Bei der Challenge galt es, Vogelstimmen zu imitieren, weiterzugeben und schließlich richtig zuzuordnen. Für jede richtige Antwort innerhalb von drei Minuten wurde die Schatzsumme um 1.000 Euro erhöht. Am Ende gelang es den Teilnehmern, fünf Vogelstimmen korrekt zu erkennen – und so den Jackpot um 5.000 Euro aufzustocken.

Sonja Zietlow präsentiert die Challenge. Bild: RTL

Ein weiteres Spiel um den Schutz vor dem nächsten Mord

An einer Wand waren Glasscheiben mit den Namen der Promis angebracht. Nacheinander mussten die Teilnehmer auf die Scheibe schießen, die ihrer Meinung nach keinen Schutz verdient hatte. Der Promi, dessen Scheibe unversehrt blieb, erhielt den begehrten Schutz. Jeder Fehlschuss kostete das Team 100 Euro, ausgehend von einer Schatzsumme von 1.300 Euro. Am Ende blieb die Glasscheibe von Motsi unbeschädigt. Außerdem konnten 500 Euro gesichert werden.

Bild: RTL

Folge 2: Der runde Tisch

Bei der Abstimmung zur 2. Verbannung erhielt Jan Hofer knapp vor Janin Ullmann die meisten Stimmen. Damit musste erneut ein Loyaler das Spiel verlassen.

Sonja Zietlow und Jan Hofer. Bild: RTL

Die Nacht ist noch nicht vorbei: Mord in der Öffentlichkeit

Nach der Entscheidung am runden Tisch erhielten die Verräter eine besondere Aufgabe: Sie sollten einen ihrer Mitstreiter öffentlich „verfluchen“ und damit einen weiteren Spieler eliminieren. Dafür mussten sie ein bestimmtes Buch finden und eine Zeile auf einer bestimmten Seite dem ausgewählten Mitstreiter ins Gesicht sagen. Motsi nahm die Herausforderung an und versuchte, Martina zu verfluchen. Ob der Fluch erfolgreich war, wird in der nächsten Folge verraten.

Martina Voss-Tecklenburg (l.) und Motsi Mabuse. Bild: RTL

Wer sind die Verräter aktuell?

Am runden Tisch in der 1. Folge oblag es Moderatorin Sonja Zietlow, die Verräter zu bestimmen. Ihre Wahl fiel schließlich auf Wayne Carpendale, Mirja du Mont, Charlotte Würdig und Motsi Mabuse.

Diese Promis sind in der 3. Staffel von „Die Verräter“ dabei

Ralf Bauer – Schauspieler

– Schauspieler Wayne Carpendale – Schauspieler

– Schauspieler Jorge González – Choreograf, Model und „Let’s Dance“-Juror (verbannt in Folge 1)

– Choreograf, Model und „Let’s Dance“-Juror (verbannt in Folge 1) Jan Hofer – ehemaliger „Tagesschau“-Sprecher und „RTL Direkt“-Moderator (verbannt in Folge 2)

– ehemaliger „Tagesschau“-Sprecher und „RTL Direkt“-Moderator (verbannt in Folge 2) Timon Krause – Zauberkünstler (ermordet in Folge 1)

– Zauberkünstler (ermordet in Folge 1) Joe Laschet – Influencer und Sohn von Armin Laschet

– Influencer und Sohn von Armin Laschet Joachim Llambi – Tänzer, Moderator und „Let’s Dance“-Jurymitglied

– Tänzer, Moderator und „Let’s Dance“-Jurymitglied Motsi Mabuse – Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin

– Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin Thaddäus Meilinger – Schauspieler und Synchronsprecher

– Schauspieler und Synchronsprecher Sandy Mölling – Sängerin (ermordet in Folge 2)

– Sängerin (ermordet in Folge 2) Mirja du Mont – Model und Schauspielerin

– Model und Schauspielerin Marie Reim – Sängerin, Tochter von Matthias Reim und Michelle

– Sängerin, Tochter von Matthias Reim und Michelle Janin Ullmann – Moderatorin

– Moderatorin Martina Voss-Tecklenburg – ehemalige Fußballspielerin und -trainerin

– ehemalige Fußballspielerin und -trainerin Charlotte Würdig – Moderatorin und Unternehmerin

– Moderatorin und Unternehmerin Younes Zarou – Influencer und ehemaliger „Let’s Dance“-Teilnehmer

Genaueres über die Kandidaten lesen Sie hier: Alles zu den Kandidaten der 3. Staffel von „Die Verräter“

Die Sendetermine der 3. Staffel von „Die Verräter“

Die neuen Folgen erscheinen immer dienstags. Zum Auftakt werden am ersten Tag direkt die ersten beiden Folgen auf RTL+ veröffentlicht, um 20:15 Uhr läuft die 1. Folge auch bei RTL. Demnach kann man ab der 2. Folge die Serie auf RTL+ eine Woche im Voraus schauen. Insgesamt wird es 6 Folgen geben.

RTL+:

Folge 1: 29. April 2025

Folge 2: 29. April 2025

Folge 3: 6. Mai 2025

Folge 4: 13. Mai 2025

Folge 5: 20. Mai 2025

Folge 6: 27. Mai 2025

RTL:

Folge 1: 29. April 2025 um 20:15 Uhr

Folge 2: 6. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 3: 13. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 4: 20. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 5: 27. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 6: 3. Juni 2025 um 20:15 Uhr

Darum geht es bei „Die Verräter“

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ist eine deutsche Reality-Show, die die Zuschauer in ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel entführt. Inspiriert vom Gesellschaftsspiel „Mafia“ treten Prominente in einer psychologischen Krimi-Inszenierung gegeneinander an. Die Teilnehmer teilen sich in zwei geheime Lager: die unschuldigen "Loyalen" und die verschlagenen "Verräter." Während die Verräter im Verborgenen agieren, um die Gruppe zu sabotieren, versuchen die Loyalen, die dunklen Machenschaften aufzudecken. Dieses Spiel der Täuschung und Strategien ist geprägt von Misstrauen und taktischem Geschick.