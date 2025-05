Wer „Die Verräter“ 2025 in der 6. Folge gewinnen konnte und was sonst noch passiert ist, lesen Sie im Artikel.

Ein Spiel um Vertrauen, Verrat und Verstand – das große Finale der 3. Staffel von „Die Verräter – Vertraue Niemandem!“ hält, was es verspricht. 7 prominente Kandidaten hatten es bis zur letzten Folge geschafft, doch direkt am Frühstückstisch ist für einen der Teilnehmer kurz vor dem Ziel Schluss.

Mord in der Nacht

Am Frühstückstisch bleibt ein Platz leer: Ralf Bauer ist das letzte Mordopfer. Damit stehen sich im großen Finale 3 Verräter und 3 Loyale gegenüber.

Die Finale Mission: Spiel um 12.000 Euro

Im großen Finale stellen sich die Kandidaten einer letzten Herausforderung: In 3 Räumen des Schlosses warten jeweils Aufgaben, die mit je 4.000 Euro dotiert sind. Doch die Bedingungen sind hart: Innerhalb von 30 Minuten müssen die Aufgaben nicht nur gelöst, sondern auch alle Kandidaten zurück außerhalb des Schlosses sein. Wird die Zeit überschritten, ist der gesamte Betrag verloren. Die Gruppe gibt alles und meistert am Ende 2 der 3 Aufgaben erfolgreich. So fließen 8.000 Euro in den Silberschatz. Die finale Gewinnsumme beläuft sich damit auf 44.200 Euro.

Die letzten Gespräche unter 4 Augen

Während die Verräter in den Einzelgesprächen ein letztes Mal ihre Rollen überzeugend spielen müssen, suchen die Loyalen weiterhin nach Gewissheit: Können sie ihrem Gegenüber wirklich trauen – oder verbirgt sich hinter der Fassade doch ein Verrat?

Folge 6: Der letzte runde Tisch

Fast alle Stimmen entfallen auf Joe Laschet. Damit muss ein weiterer Loyaler das Spiel verlassen. Doch damit ist die Runde noch nicht vorbei: Nur 4 Kandidaten dürfen zum finalen Lagerfeuer, also folgt eine weitere Abstimmung. In der 2. Wahl trifft es eine weitere Loyale: Marie Reim. Damit gelingt den Verräterinnen ein doppelter Coup: 2 der letzten verbliebenen Loyalen werden kurz vor Schluss aus dem Spiel gewählt.

Das große Finale: Das Lagerfeuer

Ins große Finale ziehen Mirja du Mont, Charlotte Würdig und Motsi Mabuse als verbliebene Verräterinnen ein sowie Younes Zarou, der einzige verbliebene loyale Spieler. In der 1. und entscheidenden Abstimmungsrunde am Lagerfeuer richtet sich die Mehrheit der Stimmen gegen ihn – Younes muss das Spiel verlassen. Damit ist der letzte Loyalist aus dem Rennen. Anschließend liegt die Entscheidung in den Händen der 3 verbliebenen Spielerinnen: Wollen sie das Spiel beenden oder nochmals wählen? Alle 3 entscheiden sich für das Spielende - und damit dafür, das Geld zu 3. zu teilen.

Der Sieg und das gesamte Preisgeld gehen an die Verräterinnen

Mirja, Charlotte und Motsi haben ihre Rollen bis zum Schluss durchgezogen – und gewinnen damit nicht nur das Spiel, sondern auch das Vertrauen ihrer Gegner und sind damit die Siegerinnen der 3. Staffel von „Die Verräter“.

Diese Promis sind in der 3. Staffel von „Die Verräter“ dabei

Ralf Bauer – Schauspieler (ermordet in Folge 6)

Wayne Carpendale – Schauspieler (verbannt in Folge 4)

Jorge González – Choreograf, Model und „Let’s Dance“-Juror (verbannt in Folge 1)

Jan Hofer – ehemaliger „Tagesschau“-Sprecher und „RTL Direkt“-Moderator (verbannt in Folge 2)

Timon Krause – Zauberkünstler (ermordet in Folge 1)

Joe Laschet – Influencer und Sohn von Armin Laschet (verbannt in Folge 6)

Joachim Llambi – Tänzer, Moderator und „Let’s Dance“-Jurymitglied (ermordet in Folge 4)

Motsi Mabuse – Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin

Thaddäus Meilinger – Schauspieler und Synchronsprecher (verbannt in Folge 5)

Sandy Mölling – Sängerin (ermordet in Folge 2)

Mirja du Mont – Model und Schauspielerin

Marie Reim – Sängerin, Tochter von Matthias Reim und Michelle (verbannt in Folge 6)

Janin Ullmann – Moderatorin (verbannt in Folge 3)

Martina Voss-Tecklenburg – ehemalige Fußballspielerin und -trainerin (verflucht in Folge 3)

Charlotte Würdig – Moderatorin und Unternehmerin

Younes Zarou – Influencer und ehemaliger „Let’s Dance“-Teilnehmer (verbannt in Folge 6)

Genaueres über die Kandidaten lesen Sie hier: Alles zu den Kandidaten der 3. Staffel von „Die Verräter“

Die Sendetermine der 3. Staffel von „Die Verräter“

Die neuen Folgen erscheinen immer dienstags. Zum Auftakt werden am ersten Tag direkt die ersten beiden Folgen auf RTL+ veröffentlicht, um 20:15 Uhr läuft die 1. Folge auch bei RTL. Demnach kann man ab der 2. Folge die Serie auf RTL+ eine Woche im Voraus schauen. Insgesamt wird es 6 Folgen geben.

RTL+:

Folge 1: 29. April 2025

Folge 2: 29. April 2025

Folge 3: 6. Mai 2025

Folge 4: 13. Mai 2025

Folge 5: 20. Mai 2025

Folge 6: 27. Mai 2025

RTL:

Folge 1: 29. April 2025 um 20:15 Uhr

Folge 2: 6. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 3: 13. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 4: 20. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 5: 27. Mai 2025 um 20:15 Uhr

Folge 6: 3. Juni 2025 um 20:15 Uhr

Darum geht es bei „Die Verräter“

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ist eine deutsche Reality-Show, die die Zuschauer in ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel entführt. Inspiriert vom Gesellschaftsspiel „Mafia“ treten Prominente in einer psychologischen Krimi-Inszenierung gegeneinander an. Die Teilnehmer teilen sich in zwei geheime Lager: die unschuldigen "Loyalen" und die verschlagenen "Verräter." Während die Verräter im Verborgenen agieren, um die Gruppe zu sabotieren, versuchen die Loyalen, die dunklen Machenschaften aufzudecken. Dieses Spiel der Täuschung und Strategien ist geprägt von Misstrauen und taktischem Geschick.