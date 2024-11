In der finalen Folge von „Die Verräter“ 2024 geben die Kandidaten erneut alles. Während es in der 7. Folge gleich 2 Eliminierungen ab, beginnt die 8. Folge wie gewohnt mit einem Mord.

Die Verräter (Folge 8): Wer wurde ermordet?

In Folge 8 erschienen Jimi Blue Ochsenknecht, Jessica Paszka, Marina Hoermanseder, Oana Nechiti und Bruce Darnell nacheinander beim Frühstückstisch. Für Dana Schweiger ist die Reise damit zu Ende.

Dana Schweiger. Foto: RTL

Mission „Schrei nicht!“

In den Katakomben gefangen, muss bei der letzten Mission eine Zahlenkombination gesucht werden, um wieder herauszukommen. Auf der unterirdischen Reise sorgen gruselige Gestalten dafür, den Teilnehmern ein beängstigendes Gefühl zu vermitteln. Wer es rausschafft, sackt 3.000 Euro für den Pott ein. Im zweiten Teil müssen alle als Team noch ein paar Rätsel lösen, um die Silberbarren zu behalten.

(v.l.) Jimi Blue Ochsenknecht, Jessica Hller, Marina Hoermanseder, Bruce Darnell, Oana Nechiti, Moderatorin Sonja Zietlow. Foto: RTL

Zusätzlich kann wieder ein Dolch gefunden werden, der die eigene Stimme am runden Tisch doppelt zählen lässt. Am Ende hält Die Glückssträhne von Jimi Blue Ochsenknecht an.

Runder Tisch: Die letzte Verbannung vor dem Finale

In der letzten Verbannungsrunde bekam Bruce Darnell die meisten Stimmen. Somit wird ein weiterer Loyaler verbannt. Im Finale stehen damit 3 Verräter (Oana Nechiti, Marina Hoermanseder und Jessica Haller) und 1 Loyaler (Jimi Blue Ochsenknecht).

Das große Finale: Wer gewinnt die 27.500 Euro?

In der Lagerfeuerzeremonie wird so lange verbannt, bis sich alle einig sind und das Spiel beenden wollen. In der ersten Runde wurde Jimi Blue Ochsenknecht verbannt. Damit wurden alle Loyalen aus dem Spiel eliminiert. In der nächsten Runde entschieden sich Jessica und Oana dafür, nochmals einen Mitspieler zu verbannen. Damit wird ein Verräter von seinen Verbündeten eliminiert. Jessica und Oana richteten ihre Stimmen gegen Marina, die damit ohne Geld nach Hause fahren muss. Damit teilen sich Oana Nechiti und Jessica Haller das Preisgeld in Höhe von 27.500 Euro.

"Lagerfeuer-Zeremonie" - (v.l.) Marina Hoermanseder, Jimi Blue Ochsenknecht, Schlossherrin Sonja Zietlow, Oana Nechiti, Jessica Haller. Foto: RTL.

Wer waren die Verräter?

In der ersten Folge wurden die Verräter von Moderatorin Sonja Zietlow bestimmt: Gerda Lewis, Maria Hoermanseder und Oana Nechiti. Später erhielten die drei Frauen die Möglichkeit, einen weiteren Verräter zu wählen, und ihre Entscheidung fiel auf Jessica Haller. Nachdem Gerda Lewis in Folge 2 am runden Tisch eliminiert wurde, waren ab diesem Zeitpunkt noch drei Verräter im Spiel.

Diese Promis sind in der 2. Staffel von „Die Verräter dabei“

Jessica Haller (Influencerin und Ex-Bachelorette, Gewinnerin)

Helge Mark (Schauspieler und TikToker, verbannt in Folge 3)

Gerda Lewis (Influencerin und Ex-Bachelorette, verbannt in Folge 2)

Bruce Darnell (Model und Choreograph, verbannt in Folge 8)

Jan Sosniok (Schauspieler, verbannt in Folge 7)

Kevin Kuske (Ex-Bobsportler und mehrfacher Olympiasieger, ermordet in Folge 6)

Oana Nechiti (Profitänzerin, Gewinnerin)

Susan Sideropoulos (Schauspielerin, verbannt in Folge 7)

Thomas Drechsel (Schauspieler, verbannt in Folge 4)

Gülcan Kamps (Moderatorin, ermordet in Folge 5)

Jimi Blue Ochsenknecht (Schauspieler und Musiker)

Marina Hoermanseder (Modedesignerin, verbannt in Folge 8)

Massimo Sinató (Profitänzer, ermordet in Folge 3)

Oliver Korittke (Schauspieler, ermordet in Folge 1)

Philipp Boy (Ex-Kunstturner und Vize-Weltmeister, verbannt in Folge 5)

Dana Schweiger (Moderatorin und Unternehmerin, ermordet in Folge 8)

Genaueres über die Kandidaten lesen Sie hier: Alles zu den Kandidaten der 2. Staffel von „Die Verräter“

Die Sendetermine von „Die Verräter“

Die neuen Folgen erscheinen immer donnerstags. Zum Auftakt werden am ersten Tag direkt die Folgen 1 und 2 veröffentlicht, danach folgt wöchentlich jeweils eine neue Folge. Die Ausstrahlungstermine im Überblick:

Folgen 1 & 2: 10. Oktober

Folge 3: 17. Oktober

Folge 4: 24. Oktober

Folge 5: 31. Oktober

Folge 6: 7. November

Folge 7: 14. November

Folge 8: 21. November

Darum geht es bei „Die Verräter“

"Die Verräter – Vertraue Niemandem!" ist eine deutsche Reality-Show, die die Zuschauer in ein raffiniertes Katz-und-Maus-Spiel entführt. Inspiriert vom Gesellschaftsspiel „Mafia“ treten Prominente in einer psychologischen Krimi-Inszenierung gegeneinander an. Die Teilnehmer teilen sich in zwei geheime Lager: die unschuldigen "Loyalen" und die verschlagenen "Verräter." Während die Verräter im Verborgenen agieren, um die Gruppe zu sabotieren, versuchen die Loyalen, die dunklen Machenschaften aufzudecken. Dieses Spiel der Täuschung und Strategien ist geprägt von Misstrauen und taktischem Geschick.