Die ungehörte Wahrheit: Neue Dokuserie über Prinzessin Diana mit unveröffentlichten Aufnahmen

Unter dem Titel "Diana: The Unheard Truth" ist eine dreiteilige Dokuserie über Prinzessin Dianas Leben und deren Verhältnis zur Königsfamilie in der Mache. Sie soll für immer verändern, wie die Öffentlichkeit auf die Mutter von Prinz Harry und Prinz William blickt.

Vieles ist über Prinzessin Diana (1961-1997) in den vergangenen Jahrzehnten berichtet worden. In einer neuen Dokuserie soll die tragisch an den Folgen eines Autounfalls verstorbene Mutter von Prinz Harry (41) und Prinz William (43) ihre Version ihrer Lebensgeschichte erzählen - durch bislang der Öffentlichkeit nicht zugängliche Audioaufnahmen. Die Serie ist deshalb auch unter dem Arbeitstitel "Diana: The Unheard Truth", also "Diana: Die ungehörte Wahrheit", in der Mache, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet.

Zu Beginn der 1990er-Jahre diente der Arzt James Colthurst gewissermaßen als Mittelsmann zwischen Diana und dem Autor Andrew Morton. Er schmuggelte heimlich aufgezeichnete Gespräche aus dem Palast, die Morton als Grundlage für dessen aufsehenerregende Biografie "Diana: Her True Story" aus dem Jahr 1992 nutzte. In dieser ging es unter anderem um die unglückliche Ehe der Prinzessin. Wenige Monate später wurde die Trennung von Diana und dem heutigen König Charles III. (77) öffentlich.

Ein völlig neuer Blick auf Prinzessin Diana?

Die britische Produktionsfirma Love Monday TV tut sich jetzt mit Morton und Colthurst zusammen, um an der dreiteiligen Dokuserie "Diana: The Unheard Truth" arbeiten zu können. Demnach sollen Aufnahmen, die der Öffentlichkeit bislang in großen Teilen nicht zugänglich waren, in der Serie zu hören sein. Es handle sich um etwa fünf Stunden an Material, das nach Angaben der Produktionsfirma "die öffentliche Wahrnehmung von Diana für immer verändern" soll.

Diana spreche auf den Bändern aber nicht nur über ihr Leben, sondern auch über die Mitglieder der Königsfamilie, über ihre Beziehung zu diesen und etwa auch über ihre damaligen Träume für die Zukunft. Zuschauerinnen und Zuschauer würden "erstaunt sein, wie treffsicher sie die Zukunft vorhergesagt hat". Was allerdings wirklich verblüffend sei, "ist zu hören, was Diana über Charles, Camilla, William, Harry, Fergie und sogar Andrew Mountbatten-Windsor vor dem Hintergrund all dessen, was in den vergangenen Jahren geschehen ist, gedacht hat".

Wann die Serie erscheinen könnte, ist bislang unklar. Aktuell sei noch nicht einmal eine Plattform gefunden, über die das Ganze dann zu sehen sein wird.