Die ungehörte Wahrheit: Neue Dokuserie über Prinzessin Diana mit unveröffentlichten Aufnahmen

Unter dem Titel "Diana: The Unheard Truth" ist eine dreiteilige Dokuserie über Prinzessin Dianas Leben und deren Verhältnis zur Königsfamilie in der Mache. Sie soll für immer verändern, wie die Öffentlichkeit auf die Mutter von Prinz Harry und Prinz William blickt.
Vieles ist über Prinzessin Diana (1961-1997) in den vergangenen Jahrzehnten berichtet worden. In einer neuen Dokuserie soll die tragisch an den Folgen eines Autounfalls verstorbene Mutter von Prinz Harry (41) und Prinz William (43) ihre Version ihrer Lebensgeschichte erzählen - durch bislang der Öffentlichkeit nicht zugängliche Audioaufnahmen. Die Serie ist deshalb auch unter dem Arbeitstitel "Diana: The Unheard Truth", also "Diana: Die ungehörte Wahrheit", in der Mache, wie unter anderem das US-Branchenmagazin "The Hollywood Reporter" berichtet.