Der ganze Kreis Böblingen ist am Wochenende im Fasnetsfieber. Der ganze Kreis? In Aidlingen leisten unbeugsame Rock-Musiker Widerstand.
Der erste Fasnetsumzug zieht am Freitag, 13. Februar los, und zwar um 16.16 Uhr durch Gärtringens Straßen. Im Anschluss steigt in der Schwarzwaldhalle die große After-Umzugs-Party. Veranstalter ist die 1. NarrenzunftGärtringen, deren erste Fasnetsgruppe, die „ Schlachtbullen“ mit zotteligem Fell und wuchtigen Hörnern, sind in diesem Jahr bereits 25 Jahre am Start. Später hinzugekommen sind die „Keaspälter“ sowie die geheimnisvollen „Bronnawächter“, die über Quellen und Traditionen wachen.