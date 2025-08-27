Die EuroBasket 2025 wird live bei MagentaSport und RTL übertragen. Während MagentaSport sämtliche Spiele des Turniers zeigt, überträgt RTL alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV. Die TV- und Streaming-Angebote im Überblick.
Basketball-Weltmeister Deutschland reist als einer der Mitfavoriten zur EuroBasket 2025, die vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern stattfindet. Das DBB-Team bestreitet seine Vorrundenspiele in der Gruppe B gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland im finnischen Tampere. Wie Fans die Spiele live sehen können.