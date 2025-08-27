Die EuroBasket 2025 wird live bei MagentaSport und RTL übertragen. Während MagentaSport sämtliche Spiele des Turniers zeigt, überträgt RTL alle Partien der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV. Die TV- und Streaming-Angebote im Überblick.

Basketball-Weltmeister Deutschland reist als einer der Mitfavoriten zur EuroBasket 2025, die vom 27. August bis 14. September in Lettland, Finnland, Polen und Zypern stattfindet. Das DBB-Team bestreitet seine Vorrundenspiele in der Gruppe B gegen Montenegro, Schweden, Litauen, Großbritannien und Finnland im finnischen Tampere. Wie Fans die Spiele live sehen können.

MagentaSport ist für alle, die sich für mehr als nur die Spiele der deutschen Basketballer interessieren, das Zentrum des Turniers. Hier sind alle 76 Partien zu sehen und Fans dürfen sich laut Angaben des Senders auf mehr als 170 Stunden Live-Berichterstattung freuen. Aus zwei Studios, einem in Tampere und einem in München, berichten Per Günther (37), Ireti Amojo (35) und Marie Gülich (31), als Kommentatoren kommen unter anderem Basti Ulrich, Michael Körner, Alex Frisch und Lukas Schönmüller zum Einsatz. Außerdem konnte sich MagentaSport die Dienste des derzeit verletzten NBA-Profis Moritz Wagner (28) als Experte sichern. Er kommt "bei ausgewählten deutschen und internationalen Topspielen" im Studio sowie im Podcast "EuroBasket Spezial" zum Einsatz.

Die günstigste Option hierfür ist, ein Monatsabo für die Dauer des Turniers abzuschließen, was mit 14,95 Euro zu Buche schlägt. Wem es hingegen genügt, die Spiele des deutschen Teams zu verfolgen, der muss weder ein Abo abschließen noch sich registrieren. Diese Partien bietet MagentaSport in einem frei erreichbaren Livestream auf seiner Homepage an. Gratis Highlights ausgewählter Spiele sind außerdem auf ran.de und bei Joyn zu finden.

EuroBasket 2025: Deutschland-Spiele laufen bei RTL

Wer vorrangig an den Spielen der DBB-Truppe interessiert ist, kann aber auch einfach den Fernseher einschalten und zu RTL wechseln. Nicht nur überträgt der Sender alle Deutschland-Spiele live, es kommt auch Deutschlands bekannteste Basketball-Stimme, Frank Buschmann (60), zum Einsatz. Als Co-Kommentator steht ihm Patrick Femerling (50) zur Seite. Neben den Deutschland-Spielen wird RTL ausgewählte K.o.-Runden-Partien sowie das Finale im Free-TV zeigen.

DBB-Basketball bei der EM: Wann spielt Deutschland?

Die amtierenden Weltmeister um Kapitän Dennis Schröder (31) treffen zum Auftakt am 27. August auf Montenegro, Tip-off ist um 15:30 Uhr. Zwei Tage später wartet Schweden (29. August, 12:30 Uhr), gleich am nächsten Tag Litauen (30. August, 12:30 Uhr), danach Großbritannien (1. September, 15:30 Uhr) und zum Abschluss der Vorrunde Gastgeber Finnland (3. September, 19:30 Uhr).

Für Deutschland gilt es hier, unter die besten vier Mannschaften und damit in die K.-o.-Runde zu kommen, die komplett im lettischen Riga ausgespielt wird. Zusammen mit den anderen drei Gruppen kommen hier also 16 Teams zusammen, die das Finalturnier ab dem Achtelfinale ab 6. September unter sich ausmachen. Das mögliche Finale findet dann am 14. September ab 20:00 Uhr statt.