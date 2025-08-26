Schlechte Nachrichten für Fans von "Blossom": Die Kultserie der frühen 90er-Jahre bekommt doch kein Reboot. Hauptdarstellerin Mayim Bialik berichtet, dass Disney ihren Plänen eine Absage erteilt habe.

Vor zwei Jahren hatte Mayim Bialik (49) ein Reboot von "Blossom" angekündigt, jetzt muss sie zurückrudern. In einem Blogbeitrag bei Substack beerdigt die Schauspielerin die Hoffnung auf eine Neuauflage der 90er-Sitcom. "Die Tür ist zu", schrieb sie über ein Comeback von "Blossom". Bevor sie mit "The Big Bang Theory" ein neues Publikum erreichte, spielte Mayim Bialik von 1990 bis 1995 die Titelrolle in der Comedy-Serie.

In ihrem Text rekapitulierte Mayim Bialik, wie sie gemeinsam mit "Blossom"-Autor Don Reo (79) auf Disney zugegangen war. Der Entertainment-Riese besitzt die Rechte an der Sitcom. Mit Reo stellte Bialik ihre Pläne eines Reboots vor. Zeit, ihr Vorhaben ausführlich auszuarbeiten, hatten sie nicht, denn Bialik stand vor dem Beginn ihrer neuen Serie "Call Me Kat".

Als "Call Me Kat" 2023 nach nur zwei Jahren eingestellt wurde, wandten sich Bialik und Reo erneut an Disney. Der Konzern zeigte zunächst Interesse. "Wir waren uns sicher, dass dies voranschreiten würde", schrieb die Darstellerin.

Absage "ohne besonderen Grund"

Doch nach einer Reihe von internen Umstrukturierungen bei Disney waren die "Blossom"-Macher mit neuen Entscheidungsträgern konfrontiert. Und die stimmten gegen ein Reboot. "Leider wurde uns ohne besonderen Grund eine Absage erteilt", so Bialik.

Bialik und Reo baten Disney darum, ihnen die Rechte an "Blossom" zu verkaufen. Damit sie es anderen Unternehmen anbieten können. Doch auch das lehnte Disney ab. "Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, warum sie uns nicht erlaubt haben, diese wunderschönen Geschichten den Menschen näherzubringen, die 90er-Nostalgie lieben und Blossom einen besonderen Platz in ihrem Herzen einräumen", schrieb Bialik.

"Sicher, dass Disney hier einen Fehler gemacht hat"

Obwohl sie anmerkte, dass sie keine Rolle lieber spielen würde als die von Blossom, betonte Mayim Bialik, dass sie trotzdem nicht verbittert sei. "Ich habe eine unglaubliche Karriere hinter mir und nehme das nicht als selbstverständlich hin." Eine Spitze gegen Disney kann sie sich aber nicht verkneifen. "Und auch wenn es möglich ist, dass niemand einen Neustart von 'Blossom' will, bin ich mir sicher, dass Disney hier einen Fehler gemacht hat", schrieb sie.

Mayim Bialik spielte in "Blossom" eine smarte Teenagerin, die mit ihrem alleinerziehenden Vater und zwei Brüdern aufwächst. In ihrem Blogbeitrag erinnerte die studierte Neurowissenschaftlerin daran, wie innovativ die Serie zu ihrer Zeit war. So sei es revolutionär gewesen, dass ein Mädchen im Mittelpunkt einer Sitcom stand - das auch noch in einer Scheidungsfamilie aufwuchs und dessen Bruder ein ehemaliger Drogenabhängiger war.