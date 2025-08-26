Schlechte Nachrichten für Fans von "Blossom": Die Kultserie der frühen 90er-Jahre bekommt doch kein Reboot. Hauptdarstellerin Mayim Bialik berichtet, dass Disney ihren Plänen eine Absage erteilt habe.
Vor zwei Jahren hatte Mayim Bialik (49) ein Reboot von "Blossom" angekündigt, jetzt muss sie zurückrudern. In einem Blogbeitrag bei Substack beerdigt die Schauspielerin die Hoffnung auf eine Neuauflage der 90er-Sitcom. "Die Tür ist zu", schrieb sie über ein Comeback von "Blossom". Bevor sie mit "The Big Bang Theory" ein neues Publikum erreichte, spielte Mayim Bialik von 1990 bis 1995 die Titelrolle in der Comedy-Serie.