Die Tribute von Panem: Filmreihe kommt zurück: Neue Details zum nächsten Teil

1 Kommt Woody Harrelson als Haymitch Abernathy zurück? Foto: ddp/Lions Gate/Courtesy Everett Col

Kaum ist das Buch erschienen, schon steht der Kinotermin für den nächsten "Die Tribute von Panem"-Film an: Ende November 2026 soll "Sunrise on the Reaping" in die Kinos kommen. Diesmal dreht sich alles um die Anfänge von Kat Everdeens Mentor.











Auf der CinemaCon in Las Vegas sind neue Details zum mit Spannung erwarteten nächsten Teil der "Hunger Games"-Filmreihe, zu Deutsch "Die Tribute von Panem" veröffentlicht worden. Unter anderem der anvisierte Filmstart: Der neue Blockbuster mit dem englischen Titel "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" soll demnach am 20. November 2026 in die Kinos kommen.