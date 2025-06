Foto: triocean / iStock via Getty Images

Auch in diesem Sommer heiraten viele Paare. Für ihre Gäste bedeutet das, sich einmal mehr mit der Outfit-Frage zu beschäftigen. Diese Tipps erleichtern ihnen die Entscheidung.

Nicht nur die Braut möchte auf ihrer Hochzeit gut aussehen. Auch die Hochzeitsgäste werfen sich für den besonderen Anlass in Schale. Doch die Outfit-Wahl fällt oft schwer: Was ist nicht zu auffällig, ist aber trotzdem schick und trendy? Mit diesen Tipps gelingt der perfekte Look.

Das sollten Gäste vermeiden

Um einen Fashion-Fauxpas zu vermeiden, sollten Gäste ein paar Regeln beachten. Eine lautet: Finger weg von Weiß und Creme - diese Töne sind der Braut vorbehalten. Schwarz war früher ebenfalls verboten, heute ist es erlaubt. Mit bunten Accessoires oder im Satin-Look wird ein schwarzes Kleid hochzeitstauglich. Tabu sind Roben, die zu viel zeigen: Tiefe Ausschnitte, große Cut-outs und allzu hohe Schlitze am Rock sind fehl am Platz. Denn die Aufmerksamkeit gehört der Braut. Wer sich in der Outfit-Frage nicht sicher ist, kann auf das zukünftige Ehepaar zugehen. Auch wenn der Dresscode auf der Einladung fehlt, können sie aushelfen. Hier gilt: Lieber einmal zu viel als zu wenig fragen! Wird kirchlich geheiratet, sollten zudem die Schultern bedeckt werden.

Lesen Sie auch

Stylisch aussehen ist auf der Hochzeit aber nicht alles. Besonders die Schuhe sollten auf die Location abgestimmt werden. Wird im Grünen gefeiert, sind Block- oder Keilabsätze die beste Option. Mit dünnen Absätzen wird das Laufen auf der Wiese sonst zur Herausforderung. Zudem sollte das Schuhwerk so bequem wie möglich sein, damit Schmerzen nicht die Laune verderben.

Drop Waist Dress und Draped Dress

Diesen Sommer schwärmen alle vom Drop Waist Dress - einem Kleid, bei dem die Taille tiefer als gewohnt angesetzt ist. Der Trend passt wunderbar zu Hochzeiten. In Pastellfarben macht sich die Robe bei Feiern im Freien gut, in dunklen Tönen wie Weinrot wirkt es festlicher. Sowohl mit breiten Trägern als auch mit Puffärmeln oder im Off-Shoulder-Look macht das Kleid einiges her.

Das Draped Dress eignet sich ebenfalls in allen Varianten für die Hochzeit. Ein asymmetrischer Schnitt oder ein Carmen-Ausschnitt machen das geraffte Kleid besonders interessant. Aber auch Neckholder-Kleider bringen die Drapierungen zur Geltung. Ein Draped Dress mit Spaghettiträgern und Wasserfall-Ausschnitt sieht besonders im Satin-Look stilvoll aus.

Runder Look

Ausgefallen, aber dennoch elegant ist ein Kleid mit Ballonrock. Die bauschige Silhouette macht das Outfit zum Hingucker - ob im Midi- oder Maxi-Format. Eine Clutch und simpler Schmuck runden den Look ab. Bei den Schuhen haben Modefans die freie Wahl: Riemchen-Heels, Slingback-Pumps und Mary Janes passen gleichermaßen zu dem Kleid.

Viele Optionen stehen auch Gästen mit einem romantischen Stil offen. Sie können zu Chiffon- oder Rüschenkleidern greifen. Ein süßes Detail sind auch Schleifchen an Trägern oder am Rücken. Beach Waves oder sanfte Locken passen am besten dazu. Wer sich gegen Heels entscheidet, kann Ballerinas tragen. Die unterstreichen die verspielte Note.

Schick im Anzug

Längst muss es zu einer Hochzeit kein Kleid mehr sein. Ein Anzug eignet sich ebenso gut. In diesem Sommer sind Pistaziengrün und Puderrosa angesagt. Blazer und Anzughose in Flieder oder Himmelblau stehen ebenfalls jedem und können problemlos monochrom gestylt werden. Dazu eine Hochsteckfrisur und Hängeohrringe und das Outfit steht.