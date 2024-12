YouTube hat wieder einen Rückblick auf die vergangenen Monate auf seinem Blog veröffentlicht. Erstmals teilt die Videoplattform auch die "Top Trending Topics" des Jahres mit - also Themenbereiche, die besonders angesagt waren. Diese reichen unter anderem von Gaming über Politik bis hin zu Sport. Das ist der Jahresrückblick 2024.

Die "Top Trending Topics" in Deutschland

Ohne bestimmte Reihenfolge sind 2024 die US-Wahlen, aus denen Donald Trump (78) als Sieger hervorgehen konnte, und mit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland sowie den Olympischen Spielen in Paris zwei sportliche Großereignisse dabei. Ebenfalls angesagt waren "The Amazing Digital Circus", der Creator Jo Jonas, das Mobile-Game "Brawl Stars" und das Videospiel "Palworld". Die Top Ten vervollständigen der Begriff "Talahon", der beim Jugendwort des Jahres zur Wahl stand, der Superhelden-Blockbuster "Deadpool & Wolverine" sowie die Serie "Hazbin Hotel".



Für die Auswertung hat YouTube eigenen Angaben zufolge unterschiedlichste Metriken herangezogen, darunter etwa die Aufrufe. Berücksichtigt wurden Themenbereiche, die in Deutschland besonders angesagt waren - entweder durch großen Anstieg im Interesse der Nutzerinnen und Nutzer oder dadurch, dass sie komplett neu waren.

Die angesagtesten Videos in Deutschland

Auch bei den "Top Trending Videos" ist eine breite Mischung an Themen zu finden. Platz eins belegt König Fußball mit dem Video "Frankreich - Deutschland Highlights | Länderspiel | sportstudio". Den zweiten Rang belegt das virale Video zum "Anzeigenhauptmeister" vom "Spiegel", Bronze geht an den Creator tomatolix und dessen Video: "Das passiert, wenn du die stärkste Droge der Welt nimmst! (5-MeO-DMT)".

Auf den weiteren Plätzen folgen "Wembley-Traum wird zu Alptraum: Real Madrid - FC Bayern | UEFA Campions League | DAZN Highlights", "Junge Frau Kauft Ein Altes Haus Und Renoviert Es In 2 Jahren Neu | Von Anfang Bis Ende", "50 YouTuber Kämpfen Um 1.000.000$", "MEGABOXEN SIND ZURÜCK!", "Wir verabschieden uns...", "GÄNSEHAUT Anfield singt You'll Never Walk Alone für Klopp" sowie "7 vs. Wild: Teams - Joey allein im Wald | Bonus-Folge 17".

Die drei in Deutschland angesagtesten Songs waren unterdessen "Wunder" von Ayliva (26) und Apache 207 (27), "Disturbed - The Sound of Silence (original + CYRIL remix)" und "I like the way you kiss me" von Artemas (25). Zu den angesagtesten Creatorn in Deutschland gehören Fußballstar Cristiano Ronaldo (39) auf Platz eins, der zuletzt umstrittene US-YouTuber MrBeast auf der Zwei und der bereits erwähnte Jo Jonas auf der Drei. Weiter geht es mit den Kanälen Stokes Twins, tomatolix, Canselguel, Kaan, LukasBS, Jessie Bluegrey und DieWalsers.