Tim Walter soll den VfB zurück in die Bundesliga führen.

Mit seiner selbstbewussten Art und seiner Spielweise erinnert VfB-Trainer Tim Walter viele Fans an Alexander Zorniger. Vier Jahre liegt dieses Kapitel zurück – dem noch viele andere folgen sollten, wie unsere Bildergalerie zeigt.

Stuttgart - Der VfB hat in seiner wechselhaften Geschichte schon viele sehr unterschiedliche Trainer gehabt. Lebemänner wie Arie Haan oder Armin Veh waren darunter, erfahrene Exprofis wie Bruno Labbadia oder Felix Magath, Jungtrainer wie Thomas Schneider oder Hannes Wolf, autoritäre Fußballlehrer wie Christian Gross oder Huub Stevens.

In Tim Walter hat derzeit ein Mann das Sagen, der weder als Trainer noch als Spieler über Bundesligaerfahrung verfügt, dem es an Selbstbewusstsein aber dennoch nicht mangelt. Auch deshalb erinnert er viele an Alexander Zorniger, der vor gut vier Jahren ein kurzes, aber denkwürdiges Kapitel VfB-Geschichte schrieb.

In unserer Bildergalerie erinnern wir nicht nur Zorniger, sondern auch an die acht Trainer, die bis heute auf ihn folgten. Viel Spaß beim Durchklicken!