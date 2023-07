8 Die Fans lieben diesen Berg – die Fahrer eher weniger Foto: AFP

Die Tour de France ist auch deshalb so faszinierend, weil sie immer neue Heldengeschichten schreibt. Vor allem in den Bergen. Einer der sagenumwobensten Pässe ist der 2115 Meter hohe Col du Tourmalet in den Pyrenäen – der zudem einen besonderen Rekord hält. Am Anfang stand eine Lüge.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Tarbes - Was ist eine Beziehung wert, die mit einer Lüge beginnt? Nicht viel? Meistens ist das wohl so. Aber nicht immer, wie die Liaison zwischen dem Col du Tourmalet und der Tour de France zeigt. Dieser Pass in den Pyrenäen ist unverzichtbarer Bestandteil des Mythos, den das härteste Radrennen der Welt so gerne pflegt. Er ist der ewige Gigant der Tour. Dabei stand am Anfang der gemeinsamen Geschichte, die in der 81. Überquerung des Pelotons an diesem Samstag gipfelt, eine unglaubliche Unwahrheit.