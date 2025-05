Es könnte die letzte Tour der größten deutschen Punk-Band werden. Die Toten Hosen spielen im kommenden Jahr 17 Konzerte – eines davon in Stuttgart. Der Vorverkauf startet an diesem Mittwoch.

„Trink aus! Wir müssen gehen“, heißt die Tour der Toten Hosen, die sie im kommenden Jahr auch nach Stuttgart führen wird. Die bekannte Düsseldorfer Punkrock-Band mit ihrem Frontmann Campino hatte die Tournee in einem Video angekündigt. Geplant sind demnach insgesamt 17 Konzerte, die meisten in Deutschland.

Start ist am 8. Juni in Esch an der Alzette in Luxemburg, Abschluss am 12. September in Wien. Die folgenden Termine stehen fest:

Lesen Sie auch

8. Juni 2026: Esch/Alzette (Luxemburg) – Rockhal

13. Juni 2026: Stuttgart – Cannstatter Wasen

20. Juni 2026: Zürich (Schweiz) – Stadion Letzigrund

27. Juni 202026: Frankfurt – Deutsche Bank Park

3. Juli 2026: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

4. Juli 2026: Düsseldorf – Merkur Spiel-Arena

8. Juli 2026: München – Hans-Jochen-Vogel-Platz

11. Juli 2026: Berlin – Olympiastadion Berlin

18. Juli 2026: Köln – RheinEnergieSTADION

25. Juli 2026: Freiburg – Messeplatz

14. August 2026: Bremen – Bürgerweide

15. August 2026: Hannover – Messe

22. August 2026: Nohfelden – Bostalsee

27. August 2026: Hamburg – Trabrennbahn Bahrenfeld

29. August 2026: Dresden – Rinne

5. September 2026: Minden – Weserufer / Kanzlers Weide

12. September 2026: Wien (Österreich) – Ernst-Happel-Stadion

Tour der Toten Hosen: Wann beginnt der Vorverkauf?

Der Vorverkauf startet an diesem Mittwoch, 14. Mai, um 18 Uhr.

Wie läuft der Vorverkauf – und wo gibt es die Tickets?

Die Eintrittskarten sind ausschließlich über den Onlineshop beziehungsweise über die offizielle Homepage der Band erhältlich. Es wird empfohlen, sich vorab ein Kundenkonto anzulegen. Der Ansturm auf die Karten dürfte groß sein.

Die Toten Hosen: Was kosten die Tickets?

Was die Karten im Vorverkauf kosten, wurde vorab nicht bekannt.

Gibt es Beschränkungen bei der Ticketvergabe?

Ja, für jedes Konzert können einzelne Personen maximal acht Tickets erwerben. Die Karten sind personalisiert. Die Band weist vorab darauf hin, dass Tickets, die auf anderen Plattformen oder dem Schwarzmarkt angeboten werden, eventuell gefälscht sind.

Was hat es mit den Sozialtickets auf sich – und wer bekommt sie?

Für Fans, die sonst nur selten auf ein Konzert gehen können, weil die Preise so teuer sind, bieten die Toten Hosen ein sogenanntes Sozialticket an. Die Karten kosten nur 19,90 Euro (25,00 CHF in der Schweiz). Für die Karten muss ein Nachweis erbracht werden, dieser unterscheidet sich je nach Stadt beziehungsweise Konzert.

In Stuttgart können die Sozialtickets von Inhaberinnen und Inhabern der Stuttgarter „Bonuscard + Kultur“ erworben werden. Informationen dazu, was in den anderen Städten als Berechtigung gilt, finden sich hier. „Uns ist bewusst, dass die Regelung nicht perfekt ist, sehen darin aber einen wichtigen ersten Schritt“ für mehr „soziale Nachhaltigkeit“ auf Konzerten, schreiben die Hosen.

Wird es die letzte Tour der Toten Hosen?

Die Ankündigung der Tour sowie das begleitende Video, in dem die Band unter der Leitung von Frontmann Campino ihre Pläne vorstellte, lösten unter den Fans Spekulationen über eine mögliche Abschiedstour aus. In der Kommentarspalte auf Instagram äußerten zahlreiche Nutzer ihre Bedenken hinsichtlich eines möglichen Endes der Band.

Zuletzt hatten die Toten Hosen angekündigt, in diesem Jahr auf Europa-Tour zu gehen. Insgesamt sind sieben Konzerte in verschiedenen europäischen Städten geplant, darunter Stockholm, Warschau, London, Paris, Amsterdam und Brüssel.

Mit Material von dpa.