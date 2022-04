8 Auftrieb auf dem roten Teppich für die Toten Hosen bei der Premiere ihres Films „Auswärtsspiel“ im Stuttgarter Gloria-Kino. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Fünf Düsseldorfer feiern Premiere in Stuttgart: Der SWR-Film „Auswärtsspiel" über ein Geheimkonzert der Toten Hosen 1983 in Ostberlin geht unter die Haut.















Es geschah viele, viele Jahre vor den Handy-Fotos und dem Rund-um-die-Uhr-Posten in den sozialen Medien. Von dem geheimen Konzert der Toten Hosen in einer Ostberliner Kirche vor fast 40 Jahren gibt es nur eine einzige Aufnahme. Eigentlich waren alle Beteiligten aufgefordert, keine Bilder zu machen, um nicht die Musiker und die Zuhörer zu gefährden. Punk, so dachte Honecker wohl, könnte seinen Staat zersetzen. Ein Bild aber ist trotzdem entstanden, das irgendwann nach dem Mauerfall in einer Fotokiste aufgetaucht ist. „Wie gut, dass die Stasi alles aufgeschrieben hat“, scherzt Campino nach der Premiere des Films „Auswärtsspiel“ im Gloria-Kino, „deshalb können wir heute Details dieser Mission nachlesen.“

„Wir kamen uns vor wie bei Emil und die Detektive“

Weil es keine Originalfilmsequenzen von diesem einzigartigen Konzert in der deutsch-deutschen Geschichte gibt, arbeitet Regisseur Martin Groß mit Comic-Animationen. Die 400 Zuschauer, darunter Gewinner von SWR 3 und geladene Gäste wie Landtagspräsidentin Muhterem Aras und Kabarettist Christoph Sonntag, sind begeistert. Es wird viel gelacht. Die Zeichnungen führen mit Witz und surrealer Übertreibung raus aus beklemmenden Schilderungen einer heute fast unbegreiflichen Zwangslage.

Die Toten Hosen, auf Krawall gebürstet, wollten in der DDR spielen, aber ohne Kompromisse. Mit einem Tagesvisum reisten die Musiker aus Düsseldorf in Ostberlin ein, getrennt voneinander, die bunten Punkmähnen unter Mützen verdeckt oder glatt frisiert. „Wir kamen uns vor wie bei Emil und die Detektive“, erinnert sich Campino. Ihre Instrumenten bekamen die Hosen von der DDR-Punkband Planlos ausgeliehen, die mit aufgetreten ist bei diesem Konzert, das am Nachmittag stattfinden musste, weil es am Abend mit dem Visum wieder zurück in den Westen ging. „Wir haben uns gefragt, warum unsere Instrumente bei den Hosen so gut klingen und bei uns so Scheiße“, sagt der ebenfalls nach Stuttgart gereiste Schauspieler Bernd Michael Lade, der Schlagzeuger der DDR-Punkband Planlos war.

Campino lobt: „Unser Beispiel zeigt, dass Kirche auch gut sein kann“

Am Ende kehrte Campino „mit einem Triumphgefühl“ nach Hause. Alles hat geklappt! Keine Verhaftungen! Es fiel ihm schwer, niemanden was davon zu erzählen, wie es vereinbart war, um die DDR-Musiker nicht zu gefährden. Mit der großartigen Dokumentation zum 40. Geburtstag der Band kommt alles ans Licht. Bei der Premiere brandet Beifall auf, wenn etwa die Hosen erzählen, wie sie im Laufe der Karriere immer politischer geworden sind und „klar gegen rechts“ waren und sind. In der Reihe „Blues-Konzerte“ konnte die Punkband 1983 in der Ostberliner Kirche auftreten, was Campino zum Anlass nimmt, in Stuttgart ein Lob loszuwerden: „Unsere Geschichte ist ein Beispiel dafür, dass Kirche auch gut sein kann.“

Einer der emotionalen Höhepunkte im Film ist die Begegnung des Sängers mit einem Stasi-Mann, der, wie Campino irritiert feststellt, „noch voll in seiner Rolle drin ist“. Fehler räumt dieser nicht ein, erklärt nur, dass er nun auf der Verliererseite sei.

Wie der Film über die Düsseldorfer nach Stuttgart kam

SWR-Intendant Kai Gniffke gesteht auf der Bühne, nie Hosen-Fan gewesen zu sein und freut sich, dass sein Produzent Thomas Schuhbauer diesen spannenden Stoff nach Stuttgart geholt hat. Wahrscheinlich werde the Länd nun Düsseldorf eingemeinden, wird auf dem roten Teppich gescherzt. Für den Film haben die Hosen noch einmal in der Ostberliner Erlöserkirche gespielt. Berührende Momente prägen den Film, und die Zuschauer verstehen, was Glück bedeutet. Die Hosen hatten das Glück, im Westen zu leben. Im Westen konnten sie Karriere machen. Planlos im Osten war dies nicht vergönnt. Wären die beiden Bands genau anders rum aufgewachsen, würde heute niemand Campino, Kuddel und die anderen kennen – und Planlos wäre auf dem Sprung zur Stadiontour zum 40. Geburtstag. Glück ist oft nur Zufall.