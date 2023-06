1 Gregor Kobel will sich beim VfB Stuttgart nicht verabschieden, sondern über den Sommer hinaus bleiben. Foto: dpa/Tom Weller

Gregor Kobel hat Hertha BSC abgesagt, was die Chancen des VfB Stuttgart auf eine feste Verpflichtung sprunghaft steigen lässt. Doch der Transfer bleibt eine Frage des Geldes.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Gregor Kobel verbringt gerade ein paar entspannte Urlaubstage. Auf der griechischen Insel Mykonos. In Deutschland laufen dagegen die Gespräche über seine Zukunft – und die Spannung steigt. Aus Berlin ist zu hören, dass der Torhüter Hertha BSC abgesagt habe. Vielleicht ist es aber auch anders herum. Das weiß man in diesem Geschäft nie genau. Der Fußball-Bundesligist könnte sich Kobel jedenfalls locker leisten. Sportlich befindet sich der Hertha-Trainer Bruno Labbadia auch auf der Suche nach einer neuen Nummer eins. Also hätte das doch gepasst. Oder?