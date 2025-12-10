Ade Sonne, hallo Nebel. Der Deutsche Wetterdienst spricht von vielen Wolken und kühlerer Luft - aber kaum Regen in Baden-Württemberg.

Bis zum Wochenende erwarten die Menschen in Baden-Württemberg Wolken, Nebel, aber kaum Regen. Bis dahin gehen laut einem Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die Temperaturen wieder zurück. Die Nächte bleiben frostfrei. Der Tag startet wenig bewölkt, das ändert sich aber laut DWD. Am Nachmittag und zum Abend hin zieht leichter Regen über die Nordwesthälfte des Landes.

Die Nacht zu Donnerstag sei bewölkt und diesig. Dann erreicht der Regen auch die Landeshauptstadt Stuttgart. Die Höchstwerte erreichen am Mittwoch noch 13 Grad, bevor sie in den Tagen danach um ein paar Grad sinken.

Regnerisch und neblig

Der Donnerstag ist wolkig, die Sonne zeigt sich nicht. Auch sei kein Regen in Sicht, sagte der DWD-Sprecher. Die Höchstwerte liegen bei 10 Grad. Kaum Niederschlag gibt es auch am Freitag, es ist aber bewölkt und recht neblig.

So geht es wohl laut dem DWD-Sprecher auch am Wochenende weiter: Die Höchstwerte liegen bei um die 10 Grad. Es wird wolkig, gibt aber kaum Niederschlag.