8 Marta Montalvo schöpft Maultaschen aus dem Suppentopf. Was auf den Tisch kommt, entscheidet sich oft kurzfristig.

Die Nase weist dem Besucher direkt den Weg in den großen Saal, wo die Tische bereits einladend für knapp hundert Personen gedeckt sind. Intensiv und verführerisch duften an diesem Vormittag auch die Blumen, die Hobbygärtnerin Ellen Müller zu ausdrucksvollen Arrangements gebunden und auf die Vasen - je Tisch eine – verteilt hat. Die blühende Pracht hat sie am Vortag vom Blumengroßhändler abgeholt und ausgeputzt. Ein angenehmes Umfeld ist dem Helferkreis der gastgebenden Adventgemeinde in Ludwigsburg nämlich wichtig.