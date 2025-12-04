Nach wem haben die Deutschen in diesem Jahr besonders häufig gesucht? Googles Jahresrückblick zeigt, welche deutschen und internationalen Persönlichkeiten 2025 besonders im Trend lagen.

Der aktuelle Jahresrückblick von Google zeigt: Wie schon 2024 wurde auch 2025 von Politik und Sport dominiert. Bei den allgemeinen Suchbegriffen belegen die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Koalitionsbruch, die Handball-WM und die Fußball-EM der Frauen die Top-Plätze. Kein Wunder also, dass auch bei den angesagtesten Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zu 2024 am stärksten gestiegen ist, einige Politiker und Sportler zu finden sind. Doch der Rapper Haftbefehl (39) läuft im Google-Jahresrückblick allen den Rang ab.

Deutsche Promis: Haftbefehl, "Babo" und der Rest der Riege Der Rapper belegt in der Liste der deutschen und deutschsprachigen Persönlichkeiten, die besonders im Trend lagen, den ersten Rang. Das dürfte vor allem an der viel beachteten Netflix-Doku "Babo - Die Haftbefehl-Story" liegen, die vor Kurzem erschienen ist. Die Dokumentation führt auch die Liste der trendigsten Filme an - vor Blockbustern wie "Ein Minecraft Film" oder Robert Eggers' (42) "Nosferatu".

Passend zur Bundestagswahl ist auch das Suchinteresse an Friedrich Merz (70) und Heidi Reichinnek (37) deutlich gestiegen. Der deutsche Bundeskanzler belegt bei den Persönlichkeiten den zweiten Rang, die Linken-Fraktionsvorsitzende Platz drei. Auf Rang vier folgt der ehemalige Chef des alteingesessenen deutschen Bekleidungsherstellers Trigema: Wolfgang Grupp (83) hatte im Sommer bekannt gegeben, dass er unter Altersdepressionen leidet, und auch seinen Suizidversuch öffentlich gemacht.

Auf der Fünf findet sich Dennis Schröder (32) wieder. Der Sportstar hatte im September die Basketball-Europameisterschaft mit dem DBB-Team gewonnen und erstmals seit 1993 wieder EM-Gold nach Deutschland geholt. Boris Beckers (58) Ex-Partnerin Lilly Becker (49) wurde Anfang des Jahres zur Dschungelkönigin gekürt, bei den Suchtrends reicht es damit für Platz sechs. Auf der Sieben landet unterdessen Julia Klöckner (52). Die CDU-Politikerin wurde nicht nur neue Bundestagspräsidentin, sie sorgte auch mit ihrer Beziehung zu Moderator Jörg Pilawa (60) für Schlagzeilen.

Die SPD-Politikerin Iris Stalzer (57) landet auf der Acht. Sie wurde aufgrund eines Messerangriffs im Oktober bundesweit bekannt. Trotz lebensgefährlicher Verletzungen konnte sie schon Anfang November als neue Bürgermeisterin von nordrhein-westfälischen Herdecke vereidigt werden. Auf Platz neun und zehn wird es noch einmal sportlich: Die beiden letzten Plätze in der Top Ten gehen an Fußball-EM-Heldin Ann-Katrin Berger (35) und Fußball-Shootingstar Nick Woltemade (23).

Internationale Promis: Der untreue CEO und ein neuer Papst

Vor wenigen Monaten kannte ihn nahezu niemand, dann sprach plötzlich die ganze Welt über ihn: Andy Byron führt deshalb die Liste der internationalen Persönlichkeiten in den Suchtrends an. Der ehemalige Chef des Softwareunternehmens Astronomer trat zurück, nachdem ein Kiss-Cam-Video von einem Coldplay-Konzert viral ging. In dem Clip war er mit einer Frau in enger Umarmung zu sehen, die nicht seine Ehefrau war. Sie schlug die Hände vor das Gesicht und wandte sich ab; er versuchte, sich zu verstecken.

Platz zwei belegt US-Rapper Kendrick Lamar (38), der unter anderem in der legendären Super-Bowl-Halbzeitshow auftrat. Auf Rang drei folgt Jimmy Kimmel (58). Seine Äußerungen über US-Präsident Donald Trump (79) und das Attentat auf Charlie Kirk (1993-2025) führten dazu, dass seine Late-Night-Show vorübergehend aus dem Programm genommen wurde. Die nur wenige Tage andauernde Zwangspause wurde zum politischen Aufreger.

Auf Platz vier rangiert Papst Leo (70). Das katholische Kirchenoberhaupt wurde nach dem Tod von Papst Franziskus (1936-2025) zum ersten Pontifex, der aus den USA stammt. An Trumps Ehefrau Melania (55), die nach der US-Wahl als First Lady ins Weiße Haus zurückgekehrt ist, geht Rang fünf. Auf den weiteren Plätzen folgen Amazon-Milliardär Jeff Bezos (61), der im Sommer seine Mega-Hochzeit mit Lauren Sánchez (55) in Venedig feierte, der ebenfalls äußert vermögende YouTuber MrBeast (27) und die britische Pornodarstellerin Bonnie Blue (26), die mit medienwirksamen Aktionen gerne für Aufsehen sorgt. Zwei weitere Personen aus dem Trump-Kosmos belegen die Plätze neun und zehn: der umstrittene Milliardär und Trumps Ex-Kumpel Elon Musk (54) sowie US-Vizepräsident JD Vance (41).

Der Jahresrückblick von Google ermittelt die Suchtrends des Jahres und bildet in unterschiedlichen Kategorien jeweils einen besonders starken Anstieg beim Suchinteresse während eines bestimmten Zeitraums im Vergleich zum Vorjahr ab.