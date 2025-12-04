Nach wem haben die Deutschen in diesem Jahr besonders häufig gesucht? Googles Jahresrückblick zeigt, welche deutschen und internationalen Persönlichkeiten 2025 besonders im Trend lagen.
Der aktuelle Jahresrückblick von Google zeigt: Wie schon 2024 wurde auch 2025 von Politik und Sport dominiert. Bei den allgemeinen Suchbegriffen belegen die vorgezogene Bundestagswahl nach dem Koalitionsbruch, die Handball-WM und die Fußball-EM der Frauen die Top-Plätze. Kein Wunder also, dass auch bei den angesagtesten Persönlichkeiten, zu denen das Suchinteresse im Vergleich zu 2024 am stärksten gestiegen ist, einige Politiker und Sportler zu finden sind. Doch der Rapper Haftbefehl (39) läuft im Google-Jahresrückblick allen den Rang ab.