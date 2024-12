Google JahresrückblicK: Suchtrends 2024 in Baden-Württemberg

Was hat die Menschen in Baden-Württemberg 2024 besonders interessiert? Der Jahresrückblick von Google zeigt: Die Fußball-EM und die Rückkehr von Stefan Raab dominierten die Suchanfragen, aber auch die US-Wahl sowie Promis und Sportstars.

Die Google-Suchanfragen in Baden-Württemberg spiegeln 2024 besonders das sportliche und politische Geschehen wider. Während die Fußball-Europameisterschaft deutschlandweit die Suchanfragen anführte, zeigte sich im Südwesten auch ein besonders starkes Interesse an der Handball-EM zu Jahresbeginn.

Das überraschende TV-Comeback von Stefan Raab sorgte für einen regelrechten Suchanfragen-Boom. Der Entertainer, der sich jahrelang aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, landete auf Platz 1 der meistgesuchten Persönlichkeiten in Baden-Württemberg.

Was wurde sonst noch gesucht? Ein Überblick über das, was die Menschen im Südwesten in diesem Jahr von der Suchmaschine wissen wollten:

Google-Suchtrends in Baden-Württemberg

Allgemeine Google-Suchbegriffe

1. Fußball-EM

2. Handball-EM

3. US-Wahl

4. Europäische Union Wahlergebnisse

5. Olympia

6. Franz Beckenbauer

7. Bogenschießen Paralympics

8. Stefan Raab

9. Solingen

10. Liam Payne

In diesem Jahr sind wieder einige Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens verstorben. Besonders groß waren die Suchvolumina bei den folgenden Verstorbenen:

Abschiede in der Google-Suche

1. Franz Beckenbauer

2. Liam Payne

3. Andreas Brehme

4. Falko Ochsenknecht

5. Shannen Doherty

6. Fritz Wepper

7. Christian Oliver

8. Alain Delon

9. Christoph Daum

10. Maggie Smith

US-Wahl, Trump und Harris bei Google

Politik prägte die Suchanfragen ebenfalls stark: Die US-Wahl mit dem Duell Biden gegen Trump sowie die Europawahl waren häufig nachgefragte Themen. Besonders die letzten Endes erfolglose Kandidatur von Kamala Harris gegen Donald Trump bewegte die Menschen im Ländle.Der Sport trauerte 2024 um große Namen: Der Tod von Franz Beckenbauer zu Jahresbeginn und das spätere Ableben seines Weltmeister-Kollegen Andreas Brehme führten die Liste der meistgesuchten Abschiede an. Auch der überraschende Tod des ehemaligen One-Direction-Sängers Liam Payne bewegte viele Menschen in Baden-Württemberg.

Sportstars wie Jamal Musiala (Deutschland) und Lamine Yamal (Spanien) stießen ebenfalls aif großes Interesse. Im Entertainment- und Promi-Bereich waren unter anderem Ralf Schumacher, Pietro Lombardi und Taylor Swift vertreten.

Persönlichkeiten bei Google

1. Stefan Raab

2. Donald Trump

3. Kamala Harris

4. Joe Biden

5. Jamal Musiala

6. Ralf Schumacher

7. Pietro Lombardi

8. Taylor Swi

9. Toni Kroos

10. Lamine Yamal

Fußball EM und Olympia 2024

Im sportlichen Bereich sorgten neben der Fußball-EM und der Handball-EM vor allem die Olympischen Spiele in Paris für Suchinteresse in Baden-Württemberg. Unter anderem erregte auch das erfolgreiche Abschneiden deutscher Athleten beim Bogenschießen der Paralympics eine gewisse Aufmerksamkeit.

Google-Jahresrückblick mit „aufsteigenden Suchbegriffen“

Die Suchanfragen zeigen: 2024 ist ein Jahr, das von sportlichen Großereignissen, politischen Weichenstellungen und Überraschungen geprägt wurde. Dabei mischten sich freudige Ereignisse wie die EM- und Olympia-Euphorie mit etlichen Todesfällen von A-Promis, dem dramatischen Wahlkampf in den USA oder der Europawahl im Juni.

Google Trends wertet in seinem Jahresrückblick die „am stärksten aufsteigenden Suchbegriffe“ aus, die über längere Zeit ein besonders großes Suchinteresse im Vergleich zum Vorjahr aufweisen.