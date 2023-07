10 „Die Leute wollen immer gute Laune sehen“, sagt Sara Dastjani. Foto: Leif Piechowski

Stuttgart - Sara Dastjani hat eines dieser Instagram-Profile, die einem das eigene Leben furchtbar durchschnittlich vorkommen lassen. Auf der Fotoplattform präsentiert sie ihren durchtrainierten Körper auf den Malediven, posiert in Designerkleidern auf dem roten Teppich in Los Angeles oder zeigt ihre neuen Extensions. Tausenden gefällt das. Mehr als eine halbe Million Abonnenten beobachten auf dem Kanal ihren Alltag zwischen L. A. und Stuttgart. Beneidenswert, so ein Influencerinnen-Leben, könnte man da denken. Doch hinter dem Hochglanzimage, das Dastjani auf Instagram präsentiert, steckt eine Geschichte, die sie online nicht teilt.