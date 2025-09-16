Die Stefan Raab Show: So verlief der Auftakt für das neue Format

Nach der Sommerpause meldet sich Stefan Raab mit seiner neuen Show zurück. "Die Stefan Raab Show" präsentiert sich in neuer Kulisse, enthält aber den alten Humor des Entertainers, der aktuelle Geschehnisse kommentiert. Das kam nicht bei allen Zuschauern gut an.
Am Montagabend feierte "Die Stefan Raab Show" mit einem Mini-Auftakt Premiere. RTL führt das neue Format von Stefan Raab in dieser Woche mit einer besonderen Werbemaßnahme ein: Bis einschließlich freitags läuft die Sendung ab 20.15 Uhr für 15 Minuten. Damit verschieben sich die gewohnten RTL-Programme entsprechend nach hinten. Ab 24. September ist "Die Stefan Raab Show" dann immer mittwochs zur Primetime bei RTL und vorab auf RTL+ zu sehen, wie zum Auftakt verkündet wurde. Für diesen gab es gemischte Stimmen.