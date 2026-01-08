Die Stefan Raab Show: Rückkehr von Raab lässt auf sich warten

Mitte Dezember ging "Die Stefan Raab Show" in die Weihnachtspause. Es könnte aber noch einige Wochen dauern, bis das Fernseh-Mastermind mit dem Format zurückkehrt.

Im September 2024 feierte Stefan Raab (59) nach Jahren der Abstinenz seine von vielen Fans sehnlichst erwartete Rückkehr vor die TV-Kameras. Doch in den vergangenen Monaten hatten sich ebenfalls zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer an Raab wieder satt gesehen. "Die Stefan Raab Show" brachte es zuletzt nur auf durchwachsene Quoten. Vor der Weihnachtspause war die Rede davon, dass das Format auch im neuen Jahr zurückkehren soll. Doch wann es soweit sein könnte, ist bislang unklar.

"Die Stefan Raab Show" lief im vergangenen Jahr mittwochs zur Primetime. Dass die Show während der letzten Wochen nicht ausgestrahlt wurde, lag an den Feiertagen. Sowohl Heiligabend als auch Silvester fielen auf den Mittwoch, am 7. Januar stand eine Ausgabe von Günther Jauchs "3-Millionen-Euro-Woche" bei "Wer wird Millionär?" auf dem Programm.

"Die Stefan Raab Show": Frühestens im Februar?

In einer Ausgabe der "Stefan Raab Show" am 17. Dezember (20:15 Uhr bei RTL und auf RTL+) erklärte Raab jedoch: "Für dieses Jahr war es das. Aber keine Angst, wir kommen natürlich zurück." Ein RTL-Sprecher erklärte im Dezember außerdem auf Nachfrage von spot on news: "Wir kommunizieren die Sendetermine der 'Stefan Raab Show' für 2026 und anderer Formate wie immer rechtzeitig im entsprechenden Programm-Vorlauf."

Ein zuvor freier Sendeplatz am Abend des 14. Januar wurde jetzt von RTL nicht mit einer Raab-Rückkehr besetzt, sondern mit Fußball. Um 20:30 Uhr ertönt am kommenden Mittwoch der Anpfiff zur Bundesligapartie des 1. FC Köln gegen den FC Bayern München live auf dem Sender. Auch am 21. Januar ist aktuell ein anderes Format geplant. Laut Programmkalender des Senders soll ab 20:15 Uhr eine Ausgabe von "stern TV Reportage" laufen.

Danach steht das jährliche Dschungelcamp an. "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" geht am 23. Januar in die neue Staffel, deren Episoden bis Anfang Februar täglich zur Primetime gezeigt werden - so auch am 28. Januar und 4. Februar. Sollte "Die Stefan Raab Show" künftig auch weiterhin mittwochs gezeigt werden, würde sie also frühestens im Laufe des kommenden Monats auf die Bildschirme zurückkehren.

Raab, der einen Fünf-Jahresvertrag mit RTL hat, hatte im September 2024 mit einem Boxkampf gegen Regina Halmich (49) seine Rückkehr ins TV eingeleitet. Danach folgten einige mehr oder minder erfolgreiche Shows. "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" wurde bereits wieder eingestellt.