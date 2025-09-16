Die Stefan Raab Show: Alle Infos zu seinem neuen Format

Wie man für Aufmerksamkeit sorgt, weiß Stefan Raab. Bereits zu seinem großen TV-Comeback 2024 heizte er die Spannung mit mysteriösen Clips an. Rund um "Die Stefan Raab Show" läuft die PR-Maschinerie nun ähnlich geheimnisvoll. Was zu dem neuen Format bisher bekannt ist.
Statt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gibt es nun "Die Stefan Raab Show". Am Montagabend hat Stefan Raab (58) in einer 15-minütigen Live-Ausgabe einen ersten Vorgeschmack auf sein neues RTL-Format gegeben. Wie geht es jetzt weiter?