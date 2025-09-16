Die Stefan Raab Show: Alle Infos zu seinem neuen Format

Wie man für Aufmerksamkeit sorgt, weiß Stefan Raab. Bereits zu seinem großen TV-Comeback 2024 heizte er die Spannung mit mysteriösen Clips an. Rund um "Die Stefan Raab Show" läuft die PR-Maschinerie nun ähnlich geheimnisvoll. Was zu dem neuen Format bisher bekannt ist.

Statt "Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab" gibt es nun "Die Stefan Raab Show". Am Montagabend hat Stefan Raab (58) in einer 15-minütigen Live-Ausgabe einen ersten Vorgeschmack auf sein neues RTL-Format gegeben. Wie geht es jetzt weiter?

Der Vorlauf in dieser Woche Vor der Premiere hat Stefan Raab tagelang die Spannung angeheizt und für ein regelrechtes Verwirrspiel gesorgt. Erst postete er schwarze Bilder und kryptische Zeichen. Am 9. September ließ er dann am späten Dienstagabend die Katze aus dem Sack und kündigte vor einem Flip-Chart mit der Aufschrift "RTL Programmplanung" an: "Die gute Nachricht: Meine neue Show läuft jetzt Dienstag um 20:15 Uhr. Die schlechte Nachricht: Im Anschluss läuft trotzdem das Sonderhaus - das Sommerhaus der Stars. Aber ich bereite euch gut darauf vor." Danach war das Medienecho natürlich riesig, und es wurde fleißig spekuliert, ob Raab mit dem Dienstag-Sendeplatz seinem einstigen ProSieben-Format "TV total" Konkurrenz machen will.

Fast täglich folgten danach weitere Details. So wurde bekannt, dass die Live-Ausgabe nur 15 Minuten dauern wird, dafür kamen weitere Wochentage hinzu. Erst am 13. September erfuhren die Zuschauer, dass Raab sogar schon ab 15. September von 20:15 bis 20:30 Uhr zu sehen sein wird - und sich in dieser Woche bis einschließlich Freitag alle Primetime-Sendungen entsprechend um 15 Minuten nach hinten verschieben. Via Instagram verkündete der selbsternannte RTL-Chef: "Ich bin hier jeden Abend der Woche am Start. Jeden verdammten Tag. Supergeil, oder?"

Der Inhalt

Zum Auftakt lieferte Raab gewohnten Humor, lustige Einspieler und kommentierte aktuelle Ereignisse wie das Basketball-EM-Finale. Er synchronisierte einen "GZSZ"-Trailer und rappte die deutsche Nationalhymne. Seitenhiebe gab es für Promis wie Giovanni Zarrella, Kai Pflaume und Sarah Connor, und selbst vor dem Bundespräsidenten machte er keinen Halt. "Beim Anblick von Frank-Walter Steinmeier kann man schon mal einen Brechreiz kriegen." Auch einen Gast begrüßte Stefan Raab im Studio, der allerdings wenig überraschend war. Es handelte sich um seinen alten Kumpel Michael Bully Herbig.

Prominente Gäste soll es laut RTL auch in der regulären Ausgabe geben, die ab nächster Woche läuft. Darin will sich der Entertainer "wochenaktuellen und gesellschaftsrelevanten Themen und Ereignissen" widmen. "Hier gibt es Raab pur", verspricht der Sender in einer Pressemitteilung. Jede Sendung vereine "spannende Geschichten, pointierte Meinungen und überraschende Perspektiven - immer mit der unverwechselbaren Mischung aus Humor, Scharfsinn und Entertainment." Den Rahmen der Show sollen "unterhaltsame Straßenumfragen und Stand-ups, prominente Gäste und spontane Studioaktionen" bilden.

Der künftige Sendetermin

RTL und Stefan Raab haben lange ein Geheimnis daraus gemacht, wann und in welcher Form die neue Show genau daher kommen wird. Erst während der ersten Live-Ausgabe am Montag verriet der Entertainer: Er behält seinen Primetime-Termin am Mittwoch. Die erste reguläre Ausgabe "Die Stefan Raab Show" läuft ab 24. September immer mittwochs ab 20:15 Uhr bei RTL. Sie wird nicht mehr live sein, sondern einen Tag zuvor aufgezeichnet und ist vorab auf RTL+ verfügbar. Tickets sind unter www.raab-tickets.de erhältlich.

"Die Stefan Raab Show", die von Raab Entertainment im Auftrag von RTL produziert wird, dauert dann auch länger als die dieswöchigen Viertelstunden: von 20.15 bis 21.30 Uhr. Im Anschluss startet "stern TV". Für die neue Raab-Show wirft der Sender sein Programm ordentlich um - nicht nur in dieser Woche. Am 24. September entfällt dafür "Darüber lacht Deutschland - Die witzigste Zeitreise aller Zeiten", am 1. Oktober "Lachen, zittern, jubeln - Ulla Kock am Brink und ihre Lieblingskandidaten".