Die Stefan Raab Show ab 16. September: Live und ab Dienstag: Stefan Raab kündigt neues Format an

Das neue Format von Stefan Raab rückt ihn auch namentlich noch mehr in den Fokus: Seine neue Sendung heißt "Die Stefan Raab Show". Die erste Ausgabe läuft bereits am Dienstag, 16. September und damit ausgerechnet in direkter Konkurrenz zu "TV Total". Auch für den "Sommerhaus"-Auftakt hat das Folgen.
Nach mehreren kryptischen Postings hat Stefan Raab (58) am späten Dienstagabend die Katze aus dem Sack gelassen: Auf seine Sendung "Du gewinnst hier nicht die Million", die zuletzt im Juni lief, folgt "Die Stefan Raab Show". Das Live-Format soll am Dienstag, 16. September, um 20:15 Uhr bei RTL starten - weshalb die erste Folge von "Das Sommerhaus der Stars" etwas nach hinten verschoben werden muss.