12 Usain Bolt war viele Jahre das Gesicht der Leichathletik – wer folgt ihm nach? Foto: dpa/Jean-Christophe Bott

Wenige Monate vor den Olympischen Spielen in Tokio 2020, startet mit der WM an diesem Freitag ein echtes Sport-Großereignis. Viele Athleten bringen großes Potenzial mit – wir haben die Stars der Szene für Sie zusammengestellt.

Stuttgart - Im gelb-grünen Jamaika-Trikot überquerte der 1,95 Meter große Hüne die Ziellinie – nach 100 Metern, in nur 9,58 Sekunden. 2009 stellte Usain Bolt bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Berlin einen neuen Weltrekord über 100-Meter-Distanz auf. Bis heute wurde dieser nicht eingestellt. 10 Jahre später startet wieder eine WM dieses Mal in Doha – aber ohne den Supersprinter Bolt. Mit seiner Person, seinem extravaganten Auftreten und der berühmten Siegerpose, fehlt der Leichtathletik eine Identifikationsfigur.

Trotzdem geht das Leben auch nach der Ära Bolt in den Leichtathletikstadien weiter – so auch in Doha ab diesem Freitag bis zum 6. Oktober. Und auch in diesem Jahr messen sich Top-Athleten in den verschiedenen Disziplinen.

Wer von den Sportlern das Potenzial hat, der nächste Star am Leichtathletik-Himmel zu werden, können Sie in unserer Bildergalerie entdecken.