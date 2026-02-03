Im Februar steigen wieder die Olympischen Winterspiele. Diesmal geht es für Athletinnen und Athleten sowie Fans nach Italien. Das sollten alle Sportbegeisterten vor der Anreise wissen.
Wintersportfans blicken in den kommenden Tagen und Wochen nach Italien. Denn dort finden im Februar die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 statt. Die Spiele versprechen in diesem Jahr ein einzigartiges Erlebnis zwischen urbanem Flair und Bergkulisse. Hier wichtige Infos für alle, die in die Regionen rund um Mailand und Cortina d'Ampezzo reisen, um vor Ort live dabei zu sein.