Im Februar steigen wieder die Olympischen Winterspiele. Diesmal geht es für Athletinnen und Athleten sowie Fans nach Italien. Das sollten alle Sportbegeisterten vor der Anreise wissen.

Wintersportfans blicken in den kommenden Tagen und Wochen nach Italien. Denn dort finden im Februar die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 statt. Die Spiele versprechen in diesem Jahr ein einzigartiges Erlebnis zwischen urbanem Flair und Bergkulisse. Hier wichtige Infos für alle, die in die Regionen rund um Mailand und Cortina d'Ampezzo reisen, um vor Ort live dabei zu sein.

Wann geht es los? In den bevorstehenden Wochen werden 116 Events - darunter beispielsweise auch erstmals Wettkämpfe im Skibergsteigen - ausgetragen, zu denen gut 2.800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet werden. Mit einer sicherlich wieder imposanten Eröffnungsfeier werden am 6. Februar offiziell die Olympischen Winterspiele eröffnet.

Im legendären San Siro in Mailand, dem Giuseppe-Meazza-Stadion, sollen italienische und internationale Stars wie Mariah Carey (56), Andrea Bocelli (67) und Laura Pausini (51) auftreten. Laut offizieller Angaben sind mehr als 1.300 Menschen in die aufwendige Produktion des Events involviert. Inoffiziell geht es allerdings bereits am 4. Februar los, da etwa erste Curling-Wettkämpfe bereits vor der Eröffnungszeremonie ausgetragen werden. Die Abschlussfeier wird am 22. Februar in der historischen Arena von Verona steigen.

Wo finden die Wettkämpfe statt?

Die Wettbewerbe an sich sind auf mehrere Regionen in Italien verteilt. In Mailand selbst finden Eiskunstlauf, Eisschnelllauf, Shorttrack und Eishockey statt. Im gerne auch als "Perle der Dolomiten" bezeichneten Cortina d'Ampezzo steigen etwa die alpinen Skirennen der Frauen sowie Wettkämpfe im Skeleton, Rodeln und Bobfahren.

Zu den weiteren Austragungsorten gehören Bormio mit seiner Stelvio-Piste für die Herren-Abfahrtsrennen, Livigno für Freestyle- und Snowboard-Events, Antholz für Biathlon sowie das Val di Fiemme für Skilanglauf, Skispringen und die Nordische Kombination.

Die Tickets für die Wettbewerbe

Noch kein Ticket für die gewünschten Wettkämpfe gekauft? Dann schnell ab auf die offizielle Webseite. Dort sind unterschiedlichste Karten zu finden. Leider ist die Seite nur auf Englisch und Italienisch abrufbar. Je nach Disziplin und genauem Event unterscheiden sich die Preise deutlich.

Werden noch verfügbare Tickets für die Frauen-Vorrunde beim Eishockey derzeit für 30 bis 35 Euro angeboten, gibt es für Viertelfinalspiele der Männer aktuell nur noch Karten für 400 Euro. Die Tickets sind dann in einer offiziellen Smartphone-App zu den Spielen zu finden. Das Europäische Verbraucherzentrum warnt vor einem Kauf über andere Plattformen: "Der Weiterverkauf über Drittanbieter ist nicht erlaubt, und die Veranstalter behalten sich vor, solche Tickets zu stornieren und den Zugang zu den Wettkampfstätten zu verweigern."

Anreise und Unterbringung: Ab aufs Land?

Die Anreise selbst ist in der Regel recht unkompliziert. Einfach Ticket buchen oder den Wagen volltanken, die Sachen sowie den Perso packen und ab ins Auto, den Flieger oder den Zug. Wer noch kein Hotel gebucht hat, ist ziemlich spät dran. In Sachen Unterkunft dürften sich mittlerweile vor allem kleinere Städte mit gewisser Entfernung zu den Austragungsorten empfehlen. Zum einen gibt es hier mehr Zimmer, die noch nicht vergeben sind, zum anderen belastet dies in der Regel weniger den Geldbeutel. Wer mit dem Auto anreist, dürfte hier außerdem schneller einen Parkplatz finden.

Alternativ bietet sich jedoch die Anreise mit dem Zug an. Dies ist nicht nur nachhaltiger und womöglich mit weniger Stress verbunden. Auch muss man sich nicht mit den verkehrsberuhigten Zonen auseinandersetzen, die zu den Spielen eingerichtet werden und die per Auto nur mit einem beantragten Pass befahrbar sind. Diese Zonen gibt es etwa aus Sicherheitsgründen direkt um die Veranstaltungsorte, sowie in deutlich weiter gefassten Bereichen zur Regelung des hohen Verkehrsaufkommens. Betroffen sind sowohl die Städte selbst, als teils auch benachbarte Gemeinden. Die Austragungsorte erreichen Fans daher am einfachsten per Zug, über Park+Ride-Angebote sowie per Shuttle-Service.

Wie wäre es mit einer Städtereise?

Wer sich nicht nur für Sport interessiert, kann den Aufenthalt bestens mit einem Städtetrip oder Kurzurlaub in Norditalien verbinden. Schon Mailand selbst hat ein kaum enden wollendes Angebot an Kultur und Kulinarik zu bieten. Mit dem Auto, per Zug oder Bus geht es etwa je nach Verbindung in ein bis zwei Stunden nach Turin, Genua oder Verona. In gut drei Stunden lässt sich Bologna von Milano aus mit dem Auto erreichen. Quasi auf der Route liegt Parma für einen Zwischenstopp mit Verkostung von Schinken und Parmesan.