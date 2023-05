1 Heitere Momente ernsthafter Kommunalpolitik: Mama Lena Richter mit ihrer fünf Monate alten Leonie im Sitzungssaal. Foto: Dannecker

Die grüne Ortschafts- und Gemeinderätin Lena Richter bringt nach ihrem Philipp nun auch ihr zweites Kind Leonie mit in den Sindelfinger Ratssaal. Nicht nur die Großeltern-Generation unter den Kommunalpolitikern ist darüber entzückt, irgendwie.









Sindelfinger Gemeinderatssitzung in der Stadthalle. Aus Corona-Vorsichtsgründen sind die Tische der Stadtparlamentarier weit auseinander gezogen. Ganz hinten im Saal parkt ein Fahrradanhänger, dessen Wimpelstange lugt in die Luft. Während an diesem Nachmittag die Köpfe rauchen und teils hitzig diskutiert wird, schläft in einer Babyschale ein Kleinkind selig. Leonie, fünf Monate klein, juckt die Debatte nicht die Bohne. Vielleicht wiegt das Redegewirr die Kleine auch regelrecht ins Reich der Träume. Jedenfalls ist Leonie die Ruhe selbst. Als sie aufwacht, nimmt sie ihre Mutter Lena Richter auf den Schoß, strahlt ihre Tochter an – und die lautlos zurück. Wenn Leonie doch mal ein bissle brabbelt, geht das im Saal komplett unter.