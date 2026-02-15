Die Simpsons: Ein Serienfinale wird es nie geben

"Keine übertriebene Sentimentalität" und kein Kitsch: Die Macher von "Die Simpsons" wollen die Serie irgendwann mit einer regulären Folge beenden. Noch müssen die Fans aber nicht zittern.
Die Macher von "Die Simpsons" wollen die berühmte Serie nicht irgendwann mit einem großen Knall beenden. Matt Selman (54), ein Showrunner der Serie, erklärte in einem Interview mit "The Wrap": "Vor etwa anderthalb Jahren haben wir eine Folge gedreht, die wie eine Parodie auf das Serienfinale war." Er fügte hinzu: "Wir haben jedes nur erdenkliche Konzept für ein Serienfinale in eine Folge gepackt, das war sozusagen meine Art zu sagen, dass wir niemals ein Serienfinale machen werden."