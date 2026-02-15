Die Simpsons: Ein Serienfinale wird es nie geben

"Keine übertriebene Sentimentalität" und kein Kitsch: Die Macher von "Die Simpsons" wollen die Serie irgendwann mit einer regulären Folge beenden. Noch müssen die Fans aber nicht zittern.

Die Macher von "Die Simpsons" wollen die berühmte Serie nicht irgendwann mit einem großen Knall beenden. Matt Selman (54), ein Showrunner der Serie, erklärte in einem Interview mit "The Wrap": "Vor etwa anderthalb Jahren haben wir eine Folge gedreht, die wie eine Parodie auf das Serienfinale war." Er fügte hinzu: "Wir haben jedes nur erdenkliche Konzept für ein Serienfinale in eine Folge gepackt, das war sozusagen meine Art zu sagen, dass wir niemals ein Serienfinale machen werden."

Damit hätten sie "mitten in der Serie ein Serienfinale gedreht, das sich über alle Ideen lustig machte, alles zu einem Abschluss zu bringen oder zu beenden". Selman und sein Team packten in die Episode damals eine Reihe Ideen, von denen jede hypothetisch als Serienfinale hätte dienen können: darunter waren der Tod von Mr. Burns, Milhouses Umzug nach Atlanta und die Pensionierung von Rektor Skinner.

"Die Serie soll nicht enden", erklärte Selman damals gegenüber der "New York Post". "Ein kitschiges Serienfinale zu produzieren, wie es die meisten anderen Serien tun, wäre einfach nur lahm. Also haben wir einfach eins gemacht, das total übertrieben ist."

Seit 1989 im TV zu sehen

Selman sagte, wenn "Die Simpsons" eines Tages zu Ende gehen sollten, wolle er keine übertriebene Sentimentalität in der letzten Folge. "Wenn die Serie jemals enden sollte, gibt es kein Finale - es wäre einfach eine normale Folge mit der Familie. Wahrscheinlich mit ein paar kleinen Easter Eggs hier und da, aber ohne 'Ich werde diesen Ort vermissen'", sagte er gegenüber "The Wrap".

Das Franchise von Schöpfer Matt Groening (72) gilt als dienstälteste US-Animationsserie im Fernsehen. Aktuell ist die Serie, die durch das Streaming noch einmal neuen Schwung bekam und eine neue Generation von Zuschauern gewonnen hat, bereits bis zur 40. Staffel verlängert worden, die laut "Variety" 2028 und 2029 ausgestrahlt wird. In der fiktiven Stadt Springfield begleiten Zuschauer seit 1989 das Leben der Simpson-Familie mit Vater Homer, Mutter Marge sowie den Kindern Bart, Lisa und Maggie. Ein neuer "Simpsons"-Kinofilm wurde zudem für Sommer 2027 angekündigt.