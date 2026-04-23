Das Teilnehmerfeld ist fast komplett: Prime Video hat weitere Promis für die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" bestätigt, darunter auch Torsten Sträter, der erst vor wenigen Tagen seine Tumorerkrankung öffentlich gemacht hatte. Ein Name bleibt noch geheim.

Die Besetzung der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" wächst weiter. Prime Video hat Torsten Sträter, Barbara Schöneberger, Martina Hill und Tedros "Teddy" Teclebrhan als prominente Kandidaten bekannt gegeben. Sie gesellen sich zu Michelle Hunziker, Elton, Carolin Kebekus, Max Giermann und Olaf Schubert. Der zehnte und letzte Name werde bis zum Staffelstart geheim bleiben, erklärt der Streamingdienst von Amazon. Die sechs neuen Folgen sind ab dem 14. Mai verfügbar. Erst vor wenigen Tagen hatte Torsten Sträter öffentlich gemacht, dass er wegen eines Tumors in ärztlicher Behandlung ist.

Alle sind bereits "LOL"-erfahren Die Teilnehmer müssen in der Show erneut ihr Comedy-Talent und ihre Selbstbeherrschung unter Beweis stellen. Wer es schafft, die Konkurrenz zum Lachen zu bringen, ohne selbst zweimal zu lachen, gewinnt 50.000 Euro für den guten Zweck. Moderiert wird die Show wie gewohnt von Michael "Bully" Herbig.

Die neu angekündigten Promis sind allesamt keine Neulinge im "LOL"-Kosmos. Torsten Sträter gewann bereits die erste Staffel und kehrte später für Staffel fünf sowie das Halloween-Special 2024 zurück. In Staffel zwei war er zudem als Gast zu sehen. Barbara Schöneberger schied in Staffel eins als Erste aus und bekommt nun eine zweite Chance.

Teddy Teclebrhan belegte in der ersten Staffel den zweiten Platz und erreichte 2023 im Weihnachtsspecial gemeinsam mit Carolin Kebekus Rang drei. Martina Hill war in Staffel zwei und vier dabei, in der fünften kehrte sie als Gast zurück. Ihre beste Platzierung erreichte sie im Weihnachtsspecial mit Kurt Krömer - das Duo landete auf Platz zwei.

Ralf Schmitz ist amtierender Sieger

Auch die restlichen Promis waren bereits Teil des Formats - anders als in der letzten Staffel. Giovanni Zarrella, Florian David Fitz, Jürgen Vogel, Riccardo Simonetti, Till Reiners, Ariane Alter, Lutz van der Horst und Helene Bockhorst stellten sich erstmals der Herausforderung. Hazel Brugger und Ralf Schmitz waren bereits mit der Sendung vertraut. Am Ende siegte Ralf Schmitz.