Das Teilnehmerfeld ist fast komplett: Prime Video hat weitere Promis für die siebte Staffel von "LOL: Last One Laughing" bestätigt, darunter auch Torsten Sträter, der erst vor wenigen Tagen seine Tumorerkrankung öffentlich gemacht hatte. Ein Name bleibt noch geheim.
Die Besetzung der siebten Staffel von "LOL: Last One Laughing" wächst weiter. Prime Video hat Torsten Sträter, Barbara Schöneberger, Martina Hill und Tedros "Teddy" Teclebrhan als prominente Kandidaten bekannt gegeben. Sie gesellen sich zu Michelle Hunziker, Elton, Carolin Kebekus, Max Giermann und Olaf Schubert. Der zehnte und letzte Name werde bis zum Staffelstart geheim bleiben, erklärt der Streamingdienst von Amazon. Die sechs neuen Folgen sind ab dem 14. Mai verfügbar. Erst vor wenigen Tagen hatte Torsten Sträter öffentlich gemacht, dass er wegen eines Tumors in ärztlicher Behandlung ist.