Die Seele vergisst nicht: Dr. Johannes Wimmer erinnert an seine verstorbene Tochter

Der TV-Arzt Dr. Johannes Wimmer hat seiner vor fünf Jahren verstorbenen Tochter außergewöhnliche Worte gewidmet, die bei all dem Schmerz auch eine lebensfrohe Botschaft enthalten.

Auf den Tag genau vor fünf Jahren haben Dr. Johannes Wimmer und seine Frau einen Schicksalsschlag erlitten, dessen Schwere kaum in Worte zu fassen ist. Im Alter von nur neun Monaten verstarb ihr kleines Mädchen Maximilia an den Folgen einer Krebserkrankung. Anlässlich dieses traurigen Jahrestages fand der TV-Arzt bewegende Worte zu Ehren seines "Engels Maxi", den er auf ewig in seiner Seele tragen wird. Denn diese "vergisst nicht, sie erinnert sich, weil das Licht so ist, die Luft so riecht und der Blick aus dem Fenster der gleiche ist, wie in dem Moment als es geschah".

Aufgrund der erschütternden Diagnose eines unheilbaren Hirntumors sei ihnen schweren Herzens klar gewesen, "dass unsere Zeit mit ihr auf dieser Welt nur geliehen war und bald enden würde". Umso stärker waren ihre Bemühungen, "jeden Tag einen schönen gemeinsamen Moment genießen zu können".

Auch wenn es "an diesem Tag eine schmerzhafte Freude ist", so ziehe Wimmer große Dankbarkeit aus der Tatsache, "ihre jüngere Schwester wachsen zu sehen". Auf dem Foto zum Post ist das kleine Mädchen zu sehen, wie es gerade über eine Sanddüne und der Sonne entgegen geht.

Dank Maximilia schätzen sie "das Glück des Augenblickes"

Rund neun Monate nach dem Tod ihrer ersten Tochter war das Paar am 30. August 2021 erneut Eltern geworden. "Wir umarmen das Leben und stellen uns vor, dass sich die Seelen von Maximilia und ihrer kleinen Schwester irgendwo auf dem Weg begegnet sind", schrieb der Arzt damals zu der frohen Kunde, dass das Baby und die Mutter nach der Geburt wohlauf sind.

Welchen immensen Einfluss die kurze Zeit, die Tochter Maximilia auf dieser Erde vergönnt war, auf ihn und seine Partnerin für immer haben werde, beschreibt er ebenfalls in seinem Post: "Wir leben nun anders, einen neuen Rhythmus, schätzen das Glück des Augenblickes."