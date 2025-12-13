Der Geschmack Mexikos im Maistortilla: Nach erfolgreichen Foodtruck-Jahren eröffnet Chilitos Mexican Grill nun ein festes Restaurant nahe dem Hauptbahnhof.
Ein Taco ist mehr als ein Snack. Mehr als Fastfood. Ein Taco trägt die Seele Mexikos in sich, ist eine Soulfood-Ikone, randvoll mit Aroma und Geschichte. Langsam geschmortes Fleisch, feurige Salsa, gekrönt von der unverzichtbaren Ladung Limette, Zwiebeln und Koriander, dazu ein kühles Bier – fertig ist der perfekte Streetfood-Snack einer langen Nacht in Mexiko.