Die sechs letzten Folgen: RTL+ zeigt vierte und finale Sisi-Staffel im Dezember

1 Dominique Devenport wird in der vierten Staffel von "Sisi" ein letztes Mal zur schicksalshaften Kaiserin. Foto: RTL / Benno Kraehahn

Dominique Devenport und Jannik Schümann schlüpfen ein letztes Mal in die Rollen des Kaiserpaares Sisi und Franz. Im Dezember werden die letzten sechs Folgen der RTL+-Serie "Sisi" ausgestrahlt - zunächst auf der Streamingplattform, später im linearen TV.











Link kopiert



RTL hat das Startdatum für die vierte und finale Staffel seiner Historien-Serie "Sisi" angekündigt. Am 1. Dezember erscheinen die ersten beiden Folgen auf RTL+. An den beiden darauffolgenden Sonntagen kommen dann paarweise die weiteren vier finalen Episoden. Im linearen Fernsehen folgt die Erstausstrahlung am 8. Dezember auf RTL.