Zehn der 15 Teilnehmer des zweiten ESC-Halbfinales haben am Donnerstagabend in Wien das Ticket fürs Finale geholt. Australiens Delta Goodrem sorgte dabei für den emotionalen Höhepunkt des Abends.
Zehn Länder haben sich am Donnerstagabend in der Wiener Stadthalle beim zweiten Halbfinale des 70. Eurovision Song Contest für das große Finale am Samstag qualifiziert. Aus 15 Teilnehmern wurden zehn Finalisten - darunter Mitfavoritin Delta Goodrem (41) für Australien sowie die umstrittene Rumänin Alexandra Căpitănescu. Fünf Länder schieden aus, darunter auch Österreichs Nachbarland, die Schweiz.