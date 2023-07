1 Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer sollen jetzt Laptops erhalten. Foto: dpa/Ina Fassbender

Laptops für Lehrer, billiges Internet für Schüler und schnelles Netz für Schulen – das klingt nach: Ist denn heut schon Weihnachten, ist aber reale Absicht von Kanzlerin, großer Koalition und einigen Ländern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Die große Koalition in Berlin hat sich mit einem Teil der Länder im Grundsatz auf ein drittes Coronapaket zur Digitalisierung der Schulen verständigt. Damit soll der einst so umstrittene Digitalpakt zwischen Bund und Ländern zum dritten Mal in diesem Jahr aufgestockt werden. Auslöser ist die Corona-Pandemie, die zu einem Treiber bei der Ausstattung von Schülern, Lehrern und Schulen mit digitaler Infrastruktur wird.