Mit der großen Spendengala "Die schönsten Weihnachts-Hits" live aus München verabschiedet sich Carmen Nebel am heutigen Donnerstag vom ZDF. Die Moderatorin startete 2004 beim Mainzer Sender mit der Samstagabend-Show "Willkommen bei Carmen Nebel".

Am 5. Dezember steht ein großer Abschied bevor: Carmen Nebel (68) präsentiert zum letzten Mal "Die schönsten Weihnachts-Hits" live aus München (20:15 Uhr). Mit der Spendengala verabschiedet sich die Moderatorin vom ZDF.

Das Ende

"Mit dem Abschied Carmen Nebels vom ZDF endet eine außergewöhnliche Karriere, die von Stil, Charisma und einem einzigartigen Engagement geprägt war", schwärmte ZDF-Intendant Norbert Himmler in einem Statement. Ihre Moderationen seien nicht nur durch Professionalität, sondern auch "von großer Wärme und Nahbarkeit geprägt" gewesen, ergänzte der ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann.

Des Weiteren hieß es in einer Sender-Mitteilung, dass mit Nebels letzter Show sich eine "herausragende Persönlichkeit der deutschen Fernsehunterhaltung nach zwei Jahrzehnten erfolgreicher Zusammenarbeit endgültig von den ZDF-Zuschauerinnen und -Zuschauern" verabschiede. Für ihr großes Finale wählt Carmen Nebel eine Spendengala, die sie seit 2006 präsentierte.

Die Spendengala

In "Die schönsten Weihnachts-Hits" wird Nebel über 20 Prominente aus der Showbranche und dem Sport zu Gast haben, die alle die Showgala zugunsten von "Misereor" und "Brot für die Welt" unterstützen wollen. Dazu nehmen sie auch Spenden telefonisch entgegen. Unter den musikalischen Stargästen befinden sich Andrea Berg (58), Andreas Gabalier (40), Wincent Weiss (31), Paul Potts (54), The BossHoss oder Ella Endlich (40).

Seit 2006 konnten bei der Spendensendung, bei der überwiegend Musikacts Weihnachtslieder präsentieren, Millionen von Euro für den wohltätigen Zweck gesammelt werden. Wie es mit "Die schönsten Weihnachts-Hits" nach Nebels Abschied weitergehe, wolle der Sender zu gegebener Zeit bekanntgeben.

Carmen Nebels ZDF-Karriere

Ihre Karriere im ZDF startete für Carmen Nebel im Jahr 2004, als sie erstmals die Samstagabend-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" präsentierte. Bis 2021 wurde die Unterhaltungsshow in 83 Ausgaben gezeigt. In all den Jahren waren nationale Größen wie Helene Fischer (40) ebenso wie internationale Stars wie Chris Rea (73), Lionel Richie (75) oder Paul Anka (83) zu Gast. Als Nachfolger von "Willkommen bei Carmen Nebel" gilt die "Giovanni Zarrella Show".

Neben "Die schönsten Weihnachts-Hits" hatte Nebel auch andere besinnliche Sendungen im ZDF. So präsentierte sie lange Zeit "Alle Jahre wieder - Weihnachten mit dem Bundespräsidenten" und bis vergangenes Jahr "Heiligabend mit Carmen Nebel". Letztere Sendung wird dieses Jahr am 24. Dezember durch einen "Bares für Rares"-Weihnachtsabend mit Horst Lichter (62) ersetzt.

Für ihre Moderationen wurde Carmen Nebel auch ausgezeichnet, unter anderem mit der Goldenen Kamera oder der Goldenen Henne. Ihre Anfänge machte sie im DDR-Fernsehen und ihrer eigenen Show "Sprungbrett". Von 1994 bis 2003 moderierte sie dann für die ARD die "Feste der Volksmusik".