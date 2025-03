Ob selbstgebastelt, gekauft oder gemietet: Ein Traubogen sorgt für einen schönen Hintergrund bei der freien Trauung. Welche verschiedenen Traubögen es gibt, weshalb man sich für das eine oder andere Material entscheiden sollte und wie man seinen Traubogen selbst basteln kann.

Was ist ein Traubogen?

Ein Traubogen steht bei der Trauung als dekoratives Element im Hintergrund. Der Traubogen steht für Liebe, das Leben und die Zusammengehörigkeit des Brautpaars. Der Bogen steht für den Übergang zweier Einzelpersonen in das Leben als Ehepaar. Zusätzlich dient er als schöner Hintergrund bei der Trauung und für Fotos.

Welche Alternativen gibt es zum Traubogen?

Wer keinen klassischen Traubogen möchte, kann zu dekorativen Alternativen greifen.

Dekorative Säulen mit Blumenarrangements

Vorhang mit Blumendekoration

Grounded Flowers

Inspiration: Schöne Traubögen für die eigene Hochzeit

Wer auf der Suche nach dem passenden Traubogen für die eigene Trauung ist, muss sich in erster Linie Gedanken über den Stil der Hochzeit machen. Vor welcher Kulisse wird geheiratet? Ist der Hintergrund schlicht und unspektakulär, kann ein üppig dekorierter Traubogen zum Highlight werden. Ist die Kulisse an sich bereits das Highlight, greift man eher zum minimalistischen, schlichten Traubogen.

Traubogen: rund oder eckig?

Im ersten Schritt entscheidet man sich für die gewünschte Form.

Runder Traubogen

Besonders schön anzusehen sind runde Traubögen. Diese lassen sich wunderbar mit Blumen schmücken.

Eckiger Traubogen

Doch nicht jeder Traubogen ist rund. Viele Varianten sind auch eckig: rechteckig, dreieckig oder auch sechseckig.

Traubogen Dreieck

Besonders schön wirken dreieckige Traubögen in einem Arrangement aus mehreren Bögen. In schlichter Ausführung mit etwas Blumenschmuck wirken sie am besten.

Traubogen Rechteck

Rechteckige Traubögen bieten viel Platz zur Dekoration. Hier lassen sich Tücher gut drapieren. Alternativ kann man Vorhänge am Traubogen befestigen oder hängende Elemente einbauen.

Traubogen Hexagon

Seltener und optisch besonders sind auch hexagonale Traubögen. Für ein gleichmäßiges Bild sollten mindestens drei Seiten mit Dekoration geschmückt werden. Auch diese Form lässt sich gut mit Tüchern schmücken.

Material: Traubogen aus Holz, Plastik oder Metall?

Wer auf der Suche nach dem passenden Traubogen ist, findet Exemplare aus verschiedenen Materialien. Jedes Material bringt seine Vor- und Nachteile mit.

Traubogen aus Holz

Vorteile:

Natürliches Material fügt sich ideal in Vintage-, Boho- oder Outdoor-Hochzeiten.

Ist besonders stabil und kann gut mit Blumen und Tüchern dekoriert werden.

Nachhaltige Variante.

Nachteile:

Wetteranfällig

Schwer und unhandlich zu transportieren

Teuer

Traubogen aus Metall

Vorteile:

Elegant und modern. Eignet sich ideal für klassische Hochzeiten oder Feiern im minimalistischen oder Industrial-Stil.

Leicht und robust. Häufig wird der Traubogen aus mehreren Elementen durch ein Klick-System zusammengesetzt.

Rostfreie Varianten sind wetterfest.

Nachteile:

Wirkt kälter als Holz und fordert gegebenenfalls mehr Dekoration.

Günstige Modelle sind anfällig für Rost.

Meist einheitliche und wenig verzierte Modelle.

Traubogen aus Plastik

Vorteile:

Günstiger als Holz oder Metall

Leicht und gut zu transportieren

Wetterfest

Nachteile:

Weniger stabil

Weniger edel, kann günstig aussehen

Nicht nachhaltig

DIY: Traubogen selbst bauen und dekorieren

Besonders bei Trauungen im Freien macht ein Traubogen aus Holz optisch was her. Wer einen einfachen und naturverbundenen Stil mag, kann hierfür einen Traubogen aus Ästen beziehungsweise dünnen Stämmen selbst bauen. Hierfür wird pro Stamm ein Fuß benötigt, der dem Bogen Halt gibt. Dieser kann beispielsweise aus Beton in einen Eimer gegossen werden. Alternativ können die Stämme auch in der Erde befestigt werden. Der Querbalken wird mit Seilen festgebunden oder verschraubt. Besonders schön macht sich ein Traubogen aus Birke.

Wer aus Ästen selbst einen Traubogen bauen möchte, kann auch einen dreieckigen Bogen gestalten, indem die Äste oben mittig verbunden werden. Wer einen cleanen Look kreieren will, legt Hand an eine Säge und schneidet Holz passend zu, um es zum Traubogen zu verbinden.

Wer einen Traubogen aus Metall kaufen möchte, kann diesen selbst dekorieren. So lässt sich beispielsweise Pampasgras ideal am Bogen entlang binden. Wer kunstvollen Blumenschmuck am Traubogen möchte, jedoch einen Blick aufs Budget haben muss, kann den Bogen selbst mit Kunstblumen gestalten. Diese können häufig günstig gekauft werden und auf Steckschaum kunstvoll arrangiert werden. Der Steckschaum lässt sich unkompliziert mit Kabelbindern am Traubogen festzurren.

Ergänzt wird der Look durch ein Tuch, das am Traubogen drapiert wird. Wer Licht ins Spiel bringen möchte, kann den Bogen mit einer Lichterkette einwickeln.

Traubogen mieten in Stuttgart

Wer keinen Traubogen selbst bauen möchte, ihn aber auch nicht kaufen und anschließend weiterverkaufen oder entsorgen will, der kann ihn auch ganz unkompliziert mieten. Auch in Stuttgart finden sich einige Dienstleister, die den Traubogen zur Miete anbieten.

Häufig bieten Dekoverleihe verschiedene Traubögen zur Miete an. Vom Traubogen aus Birke über dreieckige Traubogen-Sets bis zu hexagonalen Traubögen oder runden Bögen aus Metall.

Wie viel kostet es, einen Traubogen zu mieten?

Je nach Ausführung kann man einen Traubogen im Raum Stuttgart schon ab 35 Euro mieten. Manche Dienstleister bieten die Lieferung und Abholung gegen Aufpreis an, andere verlangen die Selbstabholung durch den Mieter.