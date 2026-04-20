Von Schwarzwald-Höhen bis zur Schwäbischen Alb: Die schönsten Fernwanderwege Baden-Württembergs und ihre landschaftlichen Reize, Besonderheiten und Etappenhighlights.
Baden-Württemberg entpuppt sich als Magnet für alle, die das Glück auf Schusters Rappen suchen und die Vielfalt des Südens erkunden möchten. Neben kulturellen Schätzen und sehenswerten Städten wie Freiburg, Konstanz oder Ulm ist es vor allem die Natur, die hier mit einem über 23.000 Kilometer langen Wegenetz zum Erkunden einlädt. Die Region bietet damit ideale Bedingungen für alle, die sich auf lange Strecken begeben und den Alltag Schritt für Schritt hinter sich lassen möchten. Eine Auswahl der schönsten Fernwanderwege, die durch diese vielseitige Kulisse führen, wartet im Folgenden darauf, entdeckt zu werden.