Baden-Württemberg entpuppt sich als Magnet für alle, die das Glück auf Schusters Rappen suchen und die Vielfalt des Südens erkunden möchten. Neben kulturellen Schätzen und sehenswerten Städten wie Freiburg, Konstanz oder Ulm ist es vor allem die Natur, die hier mit einem über 23.000 Kilometer langen Wegenetz zum Erkunden einlädt. Die Region bietet damit ideale Bedingungen für alle, die sich auf lange Strecken begeben und den Alltag Schritt für Schritt hinter sich lassen möchten. Eine Auswahl der schönsten Fernwanderwege, die durch diese vielseitige Kulisse führen, wartet im Folgenden darauf, entdeckt zu werden.

Romantische Straße Von Würzburg bis Füssen erstreckt sich die Romantische Straße, die eine Kombination aus Natur und kulturellen Besonderheiten bietet. Im baden-württembergischen Abschnitt erleben Wanderer nicht nur idyllische Landschaften des Taubertals, sondern begegnen auch historischen Orten wie Bad Mergentheim, wo man in die Welt der Ritter und Burgen eintauchen kann. Ein besonderes Highlight ist die Durchquerung des Nördlinger Ries, einer einzigartigen Kraterlandschaft, die die Grenze zur Schwäbischen Alb markiert. Die gut erschlossenen Pfade sind dabei befestigt und bieten trotz anspruchsvoller Passagen ein angenehmes Wandererlebnis. Zahlreiche Einkehrmöglichkeiten und Unterkünfte entlang der Route runden das Angebot ab und laden zum Verweilen ein.

Strecke: 491 Kilometer

Etappen: 25

Schwierigkeitsgrad: mittel

Wiesengänger-Route

Die Wiesengänger-Route, ein 417 Kilometer langer Abschnitt der Wandertrilogie Allgäu, entführt auf eine facettenreiche Reise durch abwechslungsreiche Terrassen- und Hügellandschaften. Sie durchquert reizvolle Regionen Baden-Württembergs, vorbei an Mooren und mit Fernsichten auf die Alpen. Ein besonderes Highlight ist Bad Wurzach, das älteste Moorheilbad des Landes, bekannt für seine einzigartige Kartause Marienau. Der gut beschilderte Weg verbindet zudem charmante Städte wie Leutkirch, Kißlegg, Wangen und Isny im Allgäu, die mit historischen Stadtbildern und lokalen Besonderheiten zum Entdecken und Innehalten animieren. So wird die Wiesengänger-Route zu einer eindrucksvollen Entdeckungsreise durch die Natur- und Kulturlandschaft des südlichen Ländles.

Strecke: 413 Kilometer

Etappen: 21

Schwierigkeitsgrad: mittel

Wasserläufer-Route

Die 403 Kilometer lange Wasserläufer-Route, Teil der Wandertrilogie Allgäu, führt auf 25 Etappen durch eine abwechslungsreiche Voralpenlandschaft. Zahlreiche Seen und Wasserfälle prägen diesen Fernwanderweg, der unter dem blauen „Steinmännle“-Signet verläuft und ein wahres Paradies für Wassernarren ist. Als Rundkurs von und nach Scheidegg aus erschließt er vielfältige Trilogieräume und verbindet dabei reizvolle Orte wie die Städte Isny und Leutkirch. So taucht man ein in eine Welt voller Naturwunder, wo das Element Wasser stets im Mittelpunkt steht und für erfrischende Eindrücke sorgt.

Strecke: 403 Kilometer

Etappen: 25

Schwierigkeitsgrad: mittel

Albsteig HW1

Der Albsteig, auch bekannt als Nordrandweg HW1, ist der älteste Hauptwanderweg des Schwäbischen Albvereins und führt von Donauwörth bis Tuttlingen entlang des nördlichen Randes der Schwäbischen Alb. Die Route erreicht dabei Höhen von über 1000 Metern und bietet eine facettenreiche Landschaft aus dichten Wäldern, sonnigen Wiesen und schmalen Bergpfaden. Wanderer genießen fantastische Ausblicke über das Alb-Panorama und entdecken unterwegs Schlösser, bizarre Felsformationen und Naturwunder wie die Nebelhöhle. Obwohl einige steile Anstiege und teils lange Etappen Ausdauer erfordern, belohnt der Albsteig erfahrene Geher mit einem visuellen Höhepunkt nach dem anderen.

Strecke: 342 Kilometer

Etappen: 16

Schwierigkeitsgrad: schwer

Westweg

Der Westweg, die älteste Fernwanderroute im Schwarzwald, ist unter Wanderern längst zum Kult avanciert und führt auf 285 Kilometern von Pforzheim bis ins schweizerische Basel. Über ein Jahrhundert alt, vereint er Tradition mit den Ansprüchen moderner Wanderer und erschließt dabei alle typischen Landschaftsformen des Schwarzwaldes: von idyllischen Matten über dichte Tannenwälder bis zu schroffen Felsen und breiten Gipfeln mit Panoramablicken bis zu den Alpen. Erleben lässt sich dieser einzigartige Pfad, gekennzeichnet durch die rote Raute, auf zwölf Etappen, die durch Geheimnisse des Nordschwarzwaldes und die majestätischen Höhen des Hochschwarzwaldes führen.

Strecke: 286 Kilometer

Etappen: 12

Schwierigkeitsgrad: schwer

Bodensee-Rundwanderweg

Der Bodensee-Rundwanderweg zählt zu den schönsten Fernwanderwegen Deutschlands und umrundet den Dreiländersee auf etwa 260 Kilometern. Er bietet nicht nur abwechslungsreiche Ausblicke auf das Wasser, sondern auch unzählige Sehenswürdigkeiten in den umliegenden Orten Deutschlands, Österreichs und der Schweiz. Markiert mit einem schwarzen Pfeil um einen blauen Punkt, führt der Weg abschnittsweise auch über Teile des Jakobswegs und des Radwegs. Unterteilt wird der Rundwanderweg in die drei Teilabschnitte Obersee, Überlinger See und den Untersee. Der Weg verbindet kulturelle Highlights wie die Inseln Mainau und Reichenau mit Naturerlebnissen in Schilfflächen und Schluchten und bietet bei guter Sicht sogar Fernblicke bis zu den Alpen. Dank der hervorragenden Anbindung durch Busse, Bahnen und Schiffe lässt sich der Weg flexibel erkunden, und zahlreiche Gasthäuser laden zum Genuss regionaler Spezialitäten ein.

Strecke: 272 Kilometer

Etappen: 11

Schwierigkeitsgrad: schwer

Schwäbische Alb Südrand-Weg HW 2

Eine bemerkenswert schöne Wanderung über die Schwäbische Alb bietet der Schwäbische Alb Südrand-Weg HW2, gesäumt von idyllischen Ortschaften, berühmten Klöstern und erstaunlichen Naturphänomenen. Auf dieser Route tauchen Wanderer in historische Ereignisse ein, etwa bei Elchingen, wo Napoleons Armee einst Geschichte schrieb und 1805 die Österreicher besiegte. Ein Highlight ist der Besuch der Charlottenhöhle, der längsten Schauhöhle Süddeutschlands, sowie des sagenhaften Blautopfs in Blaubeuren mit seinem türkisblauen Wasser. Kulturelle Perlen wie die beeindruckende Klosterkirche Zwiefalten wechseln sich mit naturnahen Abschnitten ab, wodurch diese Route zu einer vielseitigen Entdeckungstour durch die faszinierende Landschaft wird.

Strecke: 266 Kilometer

Etappen: 13

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ostweg

Der Ostweg, ein traditionsreicher Fernwanderweg mit über 100-jähriger Geschichte, durchzieht den Schwarzwald von Nord nach Süd. Beginnend in der Goldstadt Pforzheim schlängelt sich die Route in zehn Etappen durch vielfältige Landschaften, die von idyllischen Tälern bis zu bewaldeten und bergigen Höhen reichen. Er fordert Wanderer mit abwechslungsreichen Auf- und Abstiegen heraus, belohnt aber stets mit beeindruckenden Ausblicken und einer tiefen Naturerfahrung. Der Weg bietet eine faszinierende Reise durch die typischen Schwarzwaldkulissen und mündet schließlich im schweizerischen Schaffhausen am Hochrhein.

Strecke: 238 Kilometer

Etappen: 10

Schwierigkeitsgrad: mittel

Mittelweg

Auch dieser Weg beginnt in Pforzheim: der Mittelweg, eine faszinierende Route, die sich quer durch den Schwarzwald bis nach Waldshut am Rhein schlängelt. Er begeistert mit einer Mischung aus ursprünglicher Natur und vielfältigen Highlights. Wanderer durchqueren Hochmoorflächen wie das Wildseemoor, erleben steinige Abstiege und wandern auf alten Weinstraßen, die das Naturerlebnis besonders prägen. Der Weg ist eine sportliche Herausforderung mit häufigen Auf- und Abstiegen, darunter zwei steile Passagen mit über 400 Höhenmetern, die den geübten Wanderer fordern. Wer die neun Tagesetappen am Stück bewältigen möchte, sollte eine gute Kondition mitbringen und auf festes Schuhwerk sowie passende Kleidung achten. Was beim Weitwandern neben festem Schuhwerk und passender Kleidung noch wichtig ist, erfahren Interessierte hier. Ein besonderer Höhepunkt ist zudem das Wegstück entlang des Schluchsees, das zu jeder Jahreszeit ein malerisches Panorama bietet.

Strecke: 221 Kilometer

Etappen: 9

Schwierigkeitsgrad: mittel

RemstalWeg

Der RemstalWeg ist ein Erlebnis für alle, die das Wandern mit kulturellen und kulinarischen Genüssen verbinden möchten, und präsentiert dabei das eindrucksvolle Panorama des Remstals. Die Route führt durch das Württembergische Weinland und offenbart Sehenswürdigkeiten wie den Fachwerkort Weinstadt-Strümpfelbach mit seiner Skulpturenallee und die Ruine Yburg, die grandiose Ausblicke gewährt. Geschichtsfans werden von der Stauferstadt Schwäbisch Gmünd mit ihrer langen Siedlungshistorie und ihren Wallfahrtsstätten begeistert sein. Am Rosenstein erreicht man den höchsten Punkt des Weges mit tollem Ausblick.

Strecke: 216 Kilometer

Etappen: 11

Schwierigkeitsgrad: mittel

Interregio-Wanderweg

Der Interregio-Wanderweg erschließt das Dreiländereck Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Die facettenreiche Route wird von den drei großen Alpenvereinen gepflegt und lädt dazu ein, das Markgräflerland, den Hochrhein, das Baselbiet und den Sundgau zu entdecken. Von Neuenburg am Rhein beginnend, bietet der Weg nicht nur großartige Ausblicke, etwa vom Aussichtsturm „Hohe Flum" bis zu Vogesen und Alpen. Er verbindet zudem charmante Weinorte, die Töpferstadt Kandern, historische Anlagen wie Burg Rötteln und das französische Château Ferrette sowie Städte wie Altkirch und Mulhouse.

Strecke: 206 Kilometer

Etappen: 11

Schwierigkeitsgrad: mittel

Querweg Freiburg – Bodensee

Von der Schwarzwaldmetropole bis zum „Schwäbischen Meer“ erstreckt sich eine abwechslungsreiche Wanderroute, die Südbaden in seiner ganzen Vielfalt präsentiert. Über sieben bis (für genussvolle Wanderer) zehn Tage hinweg führt der Querweg Freiburg-Bodensee durch den Hochschwarzwald und die imposante Wutachschlucht, die man in ihrer ganzen Länge durchwandert. Anschließend bahnt sich der Pfad seinen Weg über die einzigartigen Vulkankegel der Hegauberge, bevor er am Bodensee endet.

Strecke: 188 Kilometer

Etappen: 7

Schwierigkeitsgrad: mittel

Hegau-Panorama-Weg

Im südlichen Baden, nur wenige Kilometer vom Bodensee entfernt, erstreckt sich eine Landschaft, die ihresgleichen sucht: der Hegau. Diese Region ist ein wahres Paradies für Burgenliebhaber, denn mit rund 380 Schlössern, Burgen und Befestigungsanlagen gilt sie als die burgenreichste Region Deutschlands. Viele dieser historischen Zeugnisse thronen auf längst erloschenen Hegauvulkanen und verleihen der Landschaft eine einzigartige Optik. Die Abwechslung aus Natur und Kultur wird durch Besonderheiten wie die Aachquelle und das Fasnachtsmuseum auf Schloss Langenstein ergänzt. Ein beeindruckender Abstecher zum Rheinfall im schweizerischen Schaffhausen kann das Erlebnis abrunden. All das entfaltet sich auf dem Hegau-Panorama-Weg.

Strecke: 175 Kilometer

Etappen: 13

Schwierigkeitsgrad: leicht

Donau-Zollernalb-Weg

Die Südwest-Alb erfreut sich einer besonderen Bereicherung für Wanderfreunde: Der Donau-Zollernalb-Weg – fertiggestellt zur Wandersaison 2009 – durchzieht eine eindrucksvolle Landschaft im Felsenmeer der Schwäbischen Alb und führt über ihren höchsten Teil. Entlang der Route begeistern nicht nur idyllische Täler, Höhle,n Burgen und Schlösser, sondern auch charmante Dörfer und lebendige Städte wie Sigmaringen und Albstadt. Das Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" verspricht ein Wandererlebnis der Extraklasse.

Strecke: 160 Kilometer

Etappen: 10

Schwierigkeitsgrad: mittel

Panoramawanderweg Taubertal

Im „Lieblichen Taubertal“ entfaltet sich der Panoramawanderweg Taubertal, eine genussvolle Route von Rothenburg ob der Tauber bis Freudenberg am Main. Er verführt mit einer Fülle an Sehenswürdigkeiten, darunter die mittelalterliche Pracht Rothenburgs, das imposante Schloss Weikersheim und die Kurstadt Bad Mergentheim. Unterwegs begegnen Wanderer den Werken Tilman Riemenschneiders, dem geschichtsträchtigen Kloster Bronnbach und der historischen Stadt Wertheim.

Strecke: 134 Kilometer

Etappen: 5

Schwierigkeitsgrad: schwer

Nibelungensteig

Der Nibelungensteig durchzieht den Odenwald von Zwingenberg an der Bergstraße bis Freudenberg am Main und ist als „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" zertifiziert. Er bietet die sportlich anspruchsvollste Wanderherausforderung im gesamten Odenwald, bewusst über Höhen und Täler geführt. Auf diesem Weg erleben Wanderer nicht nur traumhafte Panoramen und schattige Waldpassagen, sondern tauchen auch tief in die Sagenwelt des Nibelungenlieds ein. Die Route erinnert an die Jagd der Burgunder und führt an möglichen Orten vorbei, an denen der Held Siegfried von Hagen erschlagen worden sein soll.

Strecke: 131 Kilometer

Etappen: 7

Schwierigkeitsgrad: mittel

Neckarsteig

Der Neckarsteig, ein mit dem Gütesiegel „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland" ausgezeichneter Fernwanderweg, verbindet die Stadt Heidelberg mit dem sehenswerten Bad Wimpfen am Neckar. Die Route führt durch den Naturpark Neckartal-Odenwald und bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Geschichte, Kultur und vielfältigen Landschaften. Entlang des Weges entdecken Wanderer zahlreiche Burgen und Festungsruinen, die von der mittelalterlichen Geschichte der Ritter und Stauferkönige zeugen, sowie charmante Fachwerkstädte mit ihren historischen Kernen. Die gute Anbindung an den S-Bahn-Verkehr an den Etappenstart- und -zielpunkten ermöglicht dabei eine hohe Mobilität - ideal für Touren ohne Gepäck. Zudem inspirierte die Schönheit des Neckartals schon Dichter wie Hölderlin und Goethe, was den hohen Erlebniswert des Weges unterstreicht.

Strecke: 128 Kilometer

Etappen: 9

Schwierigkeitsgrad: mittel

Ries-Panoramaweg

Der Ries-Panoramaweg führt durch eine geologische Besonderheit: das Nördlinger Ries, einen von einem Asteroideneinschlag vor 15 Millionen Jahren geformten Krater. Auf diesem Weg erleben Wanderer atemberaubende Ausblicke in die weitläufige Kraterlandschaft und erhalten durch zahlreiche Geotope spannende Einblicke in die Erdgeschichte. Die Route bietet die Möglichkeit, diese einzigartige Naturlandschaft intensiv zu erkunden, während traditionelle Gasthöfe mit regionaler Küche zur gemütlichen Einkehr einladen.

Strecke: 128 Kilometer

Etappen: 7

Schwierigkeitsgrad: mittel

Gäu.Rand.Weg

Es gibt Wege, die wie verwunschene Prinzessinnen darauf warten, wachgeküsst zu werden – eine solche Entdeckung ist die Route vom Heckengäu bis nach Freudenstadt. Diese vielseitige und reizvolle Strecke präsentiert sich als Bindeglied zwischen zwei unterschiedlichen Naturräumen: dem typischen Heckengäu und dem Schwarzwald. Hier durchquert man eine von Menschenhand und Schafsmaul geformte Kulturlandschaft, geprägt von blühenden Streuobstwiesen, duftenden Wacholderheiden und den namensgebenden Heckenriegeln. Der Weg führt durch Felder, Wälder, über Hochflächen und Täler, vorbei an kleinen Dörfern und schmucken Städtchen. Dabei folgt man der roten Hagebutte auf grüner Raute – ein treffendes Symbol für die hier reichlich vorkommende Heckenrose. Eine solch abwechslungsreiche Reise, die den Charme des ländlichen Raums mit der Erhabenheit des Mittelgebirges verbindet, findet sich auf dem Gäu.Rand.Weg.

Strecke: 122 Kilometer

Etappen: 5

Schwierigkeitsgrad: schwer

Kandel-Höhenweg

Ein Weitwanderweg im Schwarzwald, der durch seine einzigartigen Panoramen begeistert, ist der Kandel-Höhenweg. Er führt von Oberkirch im Renchtal bis zum Schwabentor in Freiburg im Breisgau und ist geprägt vom Kandel, dem mit 1241 Metern höchsten Berg des Mittleren Schwarzwalds. Unterwegs bietet der Weg fantastische Fernsichten in die Rheinebene, zum Kaiserstuhl und bis in die Vogesen. Er durchquert die historische Altstadt von Gengenbach, überwindet die Wasserscheide zwischen Schutter und Kinzig und führt nach St. Peter mit seiner beeindruckenden Barockkirche.

Strecke: 111 Kilometer

Etappen: 5

Schwierigkeitsgrad: schwer

Murgleiter

Ein ganz besonderes Wandererlebnis im Schwarzwald bietet die Murgleiter, die seit ihrer Eröffnung 2008 Wander-Herzen höherschlagen lässt. Die Route führt von Gaggenau entlang des Murgtales und der Murg bis zum Schliffkopf und zeichnet sich durch ihre einzigartige, leiterförmige Anbindung an die S-Bahnstrecke aus. Diese Besonderheit macht den Qualitätsweg äußerst flexibel und auch für weniger Geübte attraktiv, da Etappen individuell eingeteilt und per Bahn erreicht werden können. Unterwegs beeindruckt die Murgleiter mit steilen Bergpfaden, blühenden Tälern und dichten Wäldern, vorbei an Sehenswürdigkeiten wie Schloss Eberstein und der Schwarzenbachtalsperre.

Strecke: 110 Kilometer

Etappen: 5

Schwierigkeitsgrad: schwer

Hohenzollernweg

Der Hohenzollernwanderweg entführt auf eine königliche Reise zwischen Neckar und Donau, die von Haigerloch bis Sigmaringen führt. Diese Route durchquert auf fünf abwechslungsreichen Etappen reizvolle Landstriche, die von Wacholderheiden und idyllischen Flussauen bis zu Badeseen reichen. Das Programm ist gespickt mit historischen und architektonischen Höhepunkten: Dazu zählen die berühmte Burg Hohenzollern, das Schloss Sigmaringen sowie weitere Ruinen, Burgen und Schlösser. Auf diesem Weg wandelt man nicht nur durch eine vielfältige Naturkulisse, sondern auch auf den Spuren deutscher Kaiser und Könige.

Strecke: 105 Kilometer

Etappen: 5

Schwierigkeitsgrad: mittel

Kulturwanderweg Jagst

Der Kulturwanderweg Jagst entführt auf eine Reise, die wilde Natur mit romantischen Burgen und weiten Landschaften verbindet. Auf seinem Pfad von Jagstfeld bis Langenburg entdecken Wanderer idyllische Dörfer und bewirtschaftete Weinberge, während sie auf zahlreiche kulturelle Sehenswürdigkeiten stoßen. Ein besonderes Highlight ist die Spurensuche nach dem berühmten Ritter Götz von Berlichingen, der mit seiner Götzenburg und der Stadt Möckmühl hier seine Spuren hinterließ, und ein Abstecher nach Widdern, der kleinsten Stadt Baden-Württembergs. Geologische Besonderheiten wie fossile Funde am Altenberg und die historische Saline in Jagstfeld bereichern diese abwechslungsreiche Route zusätzlich.

Strecke: 103 Kilometer

Etappen: 8

Schwierigkeitsgrad: mittel