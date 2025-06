Ein Hauch von Eleganz, Inspiration und globales Flair für das eigene Wohnzimmer: Coffee Table Books, die Geschichten erzählen, Träume wecken und die Einrichtung auf ein neues Design-Level heben. Von atemberaubenden Reiseimpressionen über ikonische Modegeschichte bis hin zu architektonischen Meisterwerken – hier findet jeder seinen ganz persönlichen Blickfang. Ob im Regal, im Eingangsbereich oder auf dem Couchtisch: Coffee Table Books inspirieren, regen zum Blättern an und entführen in andere Welten.

Was sind Coffee Table Books?

Bei sogenannten Coffee Table Books handelt es sich um großformatige Bücher, oftmals Bildbände, die hübsch anzusehen sind, als dekorative Elemente fungieren und inspirieren sollen. Klassischerweise liegen sie auf Couchtischen oder in Empfangsräumen aus, um Gäste zum Blättern anzuregen. Sie gelten als dekorative Wohnaccessoires und behandeln meist Themen wie Kunst, Fotografie, Mode, Reisen oder Architektur.

Inspirationen für Coffee Table Books

Urlaubsfeeling und einen Farbtupfer fürs eigene Zuhause bringen die Bildbände aus der Travel Series von Assouline. Von der Toskana über Capri bis nach Ibiza bieten die schmucken Bildbände Einblicke in die schönsten Urlaubsdestinationen der Welt. Bunt wird es auch mit dem Bildband der New York Times „36 Hours. Europa“. In strahlendes Gelb gebunden werden hier 130 Reiseziele von Aix-en-Provence bis Zypern gezeigt.

Kunstvolle Einblicke gibt es vom Taschen Verlag. "The Complete Paintings von Frida Kahlo" ist im farbenfrohen eindrucksvollen Großformat zu erwerben. Impressionistische Meisterleistung zum Blättern gibt es im Bildband „Monet. The Triumph of Impressionism“, ebenfalls von Taschen. Einblicke in die Elite der Renaissance bietet die XL-Ausgabe „Michelangelo. Complete Works“. Auf 480 Seiten werden die Gemälde, Skulpturen und die Architektur des Ausnahmekünstlers behandelt.

Ein absolutes It-Piece für Modeliebhaber ist „The Fashion Book“ von Phaidon. Einblicke in die Modewelt und Impressionen der Menschen, die sie geprägt haben. Mehr als 500 große Namen aus den letzten 200 Jahren der Mode-Welt werden hier behandelt. Fashionistas werden sicher auch „Prada Catwalk – Die Kollektionen“ lieben. Susannah Frenkel zeigt in über 1000 Laufsteg-Bildern alle Kollektionen der Marke ab 1988. Weitere Bände der Reihe behandeln namhafte Labels wie Chanel oder Dior. Uhrenliebhaber platzieren „The Watch Book Rolex“ in klassischem Grün auf ihrem Couchtisch.

Ein absoluter Meister der Fotografie zieht mit dem Coffee Table Book „Peter Lindbergh. On Fashion Photography“ ein. Einige der legendärsten Modefotografien befinden sich in diesem eindrucksvollen Buch. Über 300 Bilder zeigen die Supermodels der 90er-Jahre und wahre Mode-Geschichte. Das Coffee Table Book „Legacy“ über den deutschen Fotografen Helmut Newton zeigt auf über 400 Seiten sein umfangreiches Lebenswerk. Der Fotograf ist weltberühmt für seine Akt-, Portrait- und Modefotografien. Erschienen ist es im Taschen Verlag.

Ein Stück Architektur-Geschichte kommt mit „Bauhaus“ von Magdalena Droste auf den Tisch. Der Bildband aus dem Taschen Verlag ist schlicht und zeigt in eindrucksvollen Bildern die Geschichte der Architektur-Epoche. Noch mehr architektonische Einblicke gibt es mit den Gesammelten Werken von Zaha Hadid. Im Taschen Bildband werden alle Werke der Architektin ab 1979 gezeigt.

Liebe zur Inneneinrichtung gibt es gesammelt im Bildband von Phaidon: „Interiors. The Greatest Rooms oft he Century“. Das pinke schmuckvolle Buch bietet Einblicke in das Zuhause bekannter Modedesigner und Appartements gestaltet von weltberühmten Interior-Designern. Ebenfalls von Phaidon erschien das Coffee Table Book „1000 Design Classics“. Dieser Bildband zeigt auf knapp 600 Seiten die 1000 berühmtesten und ikonischsten Designobjekte.

Autoliebhaber finden zahlreiche ansprechende Coffee Table Books, die sich der Autoindustrie widmen. Von teNeues gibt es beispielsweise „Mercedes-Benz. Milestones“ oder „BMW. Milestones“. Der Taschen Verlag bringt die 50 ultimativen Sportwagen von 1910 bis heute ins heimische Wohnzimmer.

Food-Lover kommen bei den Coffee Table Books von Printworks auf den Geschmack. The Essentials Reihe beinhaltet pro Ausgabe die wichtigsten Utensilien für einen erfolgreichen kulinarischen Abend. Boxen gibt es für Pasta, Pizza, Meeresfrüchte, Tee oder Käse.

Coffee Table Books in Stuttgart kaufen

Wer auf der Suche nach einem schönen Coffee Table Book oder etwas Inspiration ist, wird in diversen Stuttgarter Geschäften fündig. Natürlich finden sich zahlreiche Bildbände in den Buchhandlungen Hugendubel, Thalia und Osiander. Die Buchhandlung Walther König führt Bücher zu den Bereichen Architektur, Design, Kunst, Mode und Fotografie. Urban Outfitters bietet ein buntes Sortiment besonderer Bücher, unter anderem auch Coffee Table Books über Musik und Mode. Bildbände über Kunst finden Liebhaber etwas außerhalb in der Filiale des Künstlerbedarfs boesner. Eine breite Auswahl ansprechender Coffee Table Books findet sich bei Merz & Benzing und bei Manufactum. Hübsche Bildbände, wie die Travel Series von Assouline gibt es auch bei Depot.

Deko-Bücher auf einem Buchständer in Szene setzen

Zum Hingucker werden die Coffee Table Books, wenn sie auf einem Buchständer drapiert werden. Besonders beliebt sind klare Acryl- oder Glasständer. Eine klassische Variante gibt es beispielsweise vom Taschen Verlag. Peppig bunt wird es im Wohnzimmer, wenn der knallige Buchständer von Assouline einzieht. Ein seriöser und hochwertiger Look lässt sich mit einem Buchständer aus Holz kreieren. Zum minimalistischen Industrial-Look passt eine Variante aus Metall.