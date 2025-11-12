Die schönsten Bilder: Der Esslinger Weihnachtsmarkt startet bald – „Es ist so schön hier!“

Bis zum großen Mittelalter- und Weihnachtsmarkt in Esslingen ist es nicht mehr lange hin. Wir zeigen Ihnen die schönsten Bilder aus den vergangenen Jahren.

Er gilt als einer der schönsten Weihnachtsmärkte in ganz Europa: Esslingens Mittelalter- und Weihnachtsmarkt lockt alljährlich zahlreiche internationale Gäste an. Und das nicht ohne Grund. Wie auch im vergangenen Jahr und 2023 hat die britische Tageszeitung Times 2025 eine Liste mit den besten europäischen Weihnachtsmärkten veröffentlicht. Metropolen wie Köln, Prag und Kopenhagen sind darin zu finden – und Esslingen. Nun ist es bald wieder so weit, die Weihnachtszeit steht in den Startlöchern.

Der Weihnachtsmarkt beginnt am 25. November und dauert bis zum 22. Dezember. Im vergangenen Jahr haben wir einige Gäste angesprochen, wie ihr Eindruck vor Ort auf dem Markt ist. Dabei trafen wir unter anderem die 40-jährige Inderin Anushri Dubey. Sie zeigte sich begeistert: „Ich habe jeden Winkel fotografiert und meinen Eltern per Videoanruf alles gezeigt – es ist so schön hier!“

Damit Sie bereits jetzt ein wenig Vorfreude auf den Weihnachtsmarkt bekommen, haben wir für Sie die schönsten Bilder aus den vergangenen Jahren zusammengesucht. Klicken Sie sich gerne durch unsere Bildergalerie.