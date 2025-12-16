Die Schöne und das Biest: Disney plant Ableger um Nebenfigur

Nach 2017 plant Disney eine erneute Realverfilmung von "Die Schöne und das Biest". In dem Ableger des Animationsklassikers soll der arrogante Schurke Gaston im Mittelpunkt stehen. Das ist über das Projekt bereits bekannt.

Walt Disney Pictures arbeitet angeblich an einem Ableger von "Die Schöne und das Biest". Wie das Branchenmagazin "Variety" berichtet, soll es sich um einen Realfilm um Gaston handeln. Der eitle Gasthofbesitzer ist in dem Animationsklassiker von 1991 der Widersacher von Heldin Belle und dem tragischen Biest. Er will Belle um jeden Preis heiraten, ohne sich um ihre Meinung und Gefühle zu kümmern.

2017 hat Disney "Die Schöne und das Biest", das auf einem französischen Märchen basiert, bereits mit Schauspielern wie Emma Watson (35) neu verfilmt.

Inhaltliche Details zum Gaston-Ableger sind noch nicht bekannt. Laut "Variety" ist auch noch kein Regisseur gefunden. Lediglich Dave Callaham (48) steht als Drehbuchautor fest. Der hat sich unter anderem mit den Skripts für den ersten "The Expendables"-Film oder "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" einen Namen gemacht.

Luke Evans kehrt angeblich nicht als Gaston zurück

Auch ein Darsteller für die Hauptrolle des Gaston steht noch nicht fest. In dem Realfilm von 2017 verkörperte Luke Evans, (46, "Dracula Untold") den unsympathischen Muskelprotz. Doch laut "Variety" soll der Brite nicht am Spin-off beteiligt sein. Disney plane stattdessen einen ganz neuen Blick auf die Figur, inklusive neuem Mimen.

Bisher hat Disney seine klassischen Animationsfilme hauptsächlich eins zu eins als Realfilm neu adaptiert. Als nächster Eintrag in der Reihe soll im Juli 2026 ein "Vaiana"-Film mit Dwayne Johnson kommen.

Eine Ausnahme dieses Musters bildete 2021 "Cruella" als Ableger um die gleichnamige Schurkin aus "101 Dalmatiner". Neben Gaston soll noch eine weitere Nebenfigur ein Spin-off bekommen. "Paddington"-Regisseur Paul King soll an einem Film um Prince Charming, den Prinzen aus "Cinderella" (1950), arbeiten.