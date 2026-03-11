Die Schauspielerin im Interview: Felicitas Woll findet Krimis schauspielerisch wenig reizvoll

Mit "Berlin, Berlin" wurde Felicitas Woll zum TV-Star, bald ist sie in "Das dunkle Vermächtnis" zu sehen. Im Interview blickt die Schauspielerin auf ihre Paraderolle als Lolle zurück und verrät, warum sie bis heute noch keine "Tatort"-Kommissarin gespielt hat.
Felicitas Woll (46) gehört zu den bekanntesten Gesichtern im deutschen TV. Nach ihrem Durchbruch mit der Erfolgsserie "Berlin, Berlin" stand die 46-Jährige für zahlreiche Film- und Fernsehproduktionen vor der Kamera. Am 14. März ist sie im Film "Das dunkle Vermächtnis" (das Erste, 20:15 Uhr) zu sehen. Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news blickt sie auf ihre Paraderolle als Lolle zurück und verrät, warum sie bisher noch nicht als "Tatort"-Kommissarin vor der Kamera stand.