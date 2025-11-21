Sarah Engels liebt die Weihnachtszeit. "Die ersten Lichter, der Duft von Plätzchen - da kommt man einfach nicht drumherum", schwärmt die Sängerin und verrät ihren größten Weihnachtswunsch.
Sarah Engels (33) ist schon im Weihnachtsfieber. "Obwohl wir erst Mitte November haben, spüre ich schon deutlich diese besondere Atmosphäre", schwärmt die Sängerin bei einem festlichen Weihnachtsmarkt für Kinder in Not in Köln. Die zweifache Mutter unterstützt gemeinsam mit TK Maxx die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland.