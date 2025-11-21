Sarah Engels liebt die Weihnachtszeit. "Die ersten Lichter, der Duft von Plätzchen - da kommt man einfach nicht drumherum", schwärmt die Sängerin und verrät ihren größten Weihnachtswunsch.

Sarah Engels (33) ist schon im Weihnachtsfieber. "Obwohl wir erst Mitte November haben, spüre ich schon deutlich diese besondere Atmosphäre", schwärmt die Sängerin bei einem festlichen Weihnachtsmarkt für Kinder in Not in Köln. Die zweifache Mutter unterstützt gemeinsam mit TK Maxx die Kinderhilfsorganisation Children for a better World e.V. im Kampf gegen Kinderarmut in Deutschland.

"Kindern in Not eine Perspektive zu geben, das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Sinnhaftigkeit", erklärt Engels und blickt im Interview auf das bevorstehende Weihnachtsfest, das sie in diesem Jahr im Kreis ihrer Familie verbringen wird. "Ganz gemütlich, mit gutem Essen, viel Lachen und natürlich dem Öffnen der Geschenke", lacht die 33-Jährige.

Was bedeutet Ihnen persönlich das Engagement für Children for a better World e.V. - vor allem jetzt in der Weihnachtszeit?

Sarah Engels: Dieses Engagement liegt mir unglaublich am Herzen, besonders in der Weihnachtszeit. Es ist eine Zeit, in der man die Magie und Wärme spürt, und gerade deshalb ist es so wichtig, an diejenigen zu denken, denen es nicht so gut geht. Zu wissen, dass man mit Organisationen wie Children und ihren Partnern dazu beitragen kann, Kindern in Not eine Perspektive zu geben - sei es durch gesunde Mahlzeiten, Spielsachen, neue Erfahrungen oder einfach ein Gefühl der Zugehörigkeit - das erfüllt mich mit tiefer Dankbarkeit und Sinnhaftigkeit.

Sehen Sie es für sich als Verpflichtung an, sich als Prominente für einen guten Zweck zu engagieren?

Engels: Ich sehe es nicht als Verpflichtung im klassischen Sinne, sondern vielmehr als eine Verantwortung und ein Privileg. Wenn man eine Plattform und eine Stimme hat, finde ich es wichtig, diese für positive Zwecke einzusetzen und auf wichtige Themen aufmerksam zu machen. Es ist eine Möglichkeit, etwas zurückzugeben und vielleicht andere zu inspirieren, ebenfalls aktiv zu werden.

Sind Sie schon in Weihnachtsstimmung?

Engels: Ja, absolut! Obwohl wir erst Mitte November haben, spüre ich schon deutlich diese besondere Atmosphäre. Die ersten Lichter, der Duft von Plätzchen - da kommt man einfach nicht drumherum. Ich liebe diese Zeit.

Worauf freuen Sie sich besonders in der Vorweihnachtszeit?

Engels: Ich freue mich am meisten auf diese besondere, warme Stimmung, die sich langsam überall ausbreitet. Das fängt bei den Lichtern in der Stadt an, geht über den Duft von frisch gebackenen Plätzchen zu Hause bis hin zu den gemütlichen Abenden mit der Familie. Einfach diese gemeinsame Zeit, in der man bewusst zur Ruhe kommt und die Vorfreude auf Weihnachten genießt - das ist für mich das Schönste.

Haben Sie sich schon um die Weihnachtsgeschenke gekümmert?

Engels: Ich bin noch nicht ganz fertig, aber ich bin schon gut dabei. Ich liebe es, passende Geschenke für meine Liebsten zu finden. Dafür stöbere ich gerne mal ein bisschen, auch bei TK Maxx. Bei den aktuellen Charity-Artikeln geht ein Viertel der Einnahmen an Children - eine einfache, wirkungsvolle Möglichkeit, sich zur Weihnachtszeit zu engagieren. Mein besonderes Highlight aus der Kollektion sind auf jeden Fall die Weihnachtspyjamas für die ganze Familie.

Haben Sie einen besonderen Weihnachtswunsch?

Engels: Mein größter Wunsch ist, dass alle gesund und glücklich bleiben. Und dass die Welt ein bisschen friedlicher wird. Für mich persönlich wünsche ich mir einfach harmonische Feiertage mit meiner Familie.

Wie verbringen Sie in diesem Jahr Weihnachten?

Engels: Wir werden Weihnachten dieses Jahr im Kreis der Familie verbringen. Ganz gemütlich, mit gutem Essen, viel Lachen und natürlich dem Öffnen der Geschenke. Ich freue mich schon sehr darauf, diese besonderen Momente gemeinsam zu erleben.

Gibt es bestimmte Traditionen, die Sie Jahr für Jahr beibehalten?

Engels: Oh ja, definitiv. Das Plätzchenbacken mit den Kindern gehört fest dazu, der Adventskranz, den wir gemeinsam schmücken, und natürlich der traditionelle Weihnachtsfilmabend. Diese kleinen Rituale machen die Weihnachtszeit für mich erst richtig aus.

Mit der Weihnachtszeit beginnt auch der Endspurt für 2025, wie sieht Ihre persönliche Bilanz für das Jahr aus?

Engels: 2025 war ein sehr ereignisreiches Jahr mit vielen Höhen und vielleicht auch einigen Herausforderungen, wie das Leben eben so spielt. Aber ich blicke mit großer Dankbarkeit darauf zurück. Beruflich konnte ich tolle Projekte umsetzen, und privat fühle ich mich sehr erfüllt. Ich bin froh über jeden Moment, den ich mit meinen Lieben verbringen durfte.

Was wünschen Sie sich für 2026?

Engels: Für 2026 wünsche ich mir vor allem Gesundheit für meine Familie und mich, weiterhin so viel Freude und Liebe in unserem Zuhause. Und dass ich auch weiterhin die Möglichkeit habe, meine Leidenschaften zu verfolgen und mich für Dinge einzusetzen, die mir am Herzen liegen.